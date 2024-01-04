許芷熒誕下細仔不足半年再度懷孕　激動流淚一句說話疑透露性別

現年35歲的2011港姐亞軍許芷熒（原名：許亦妮），2019年9月嫁予圈外男友Alexander Fung後，翠年2月即誕下女兒「馮寶寶」Kayli Jane。之後許芷熒淡出幕前，專心相夫教女，至去年初，她宣布再度懷孕，細仔Alester Samson Fung於去年7月出世。沒想到誕下第二胎相隔不足半年，許芷熒今日（4日）在社交平台宣佈第三度懷孕的喜訊 ，2年抱2，生產力驚人。

許芷熒宣布第3度懷孕。（IG圖片）

許芷熒在社交平台晒出一家四口穿上家庭裝的合照，老公和大女指著其肚皮，5個月大的細仔則一副驚訝樣望住媽媽，許芷熒並幫兒子配上對白：「Wow，我咁快就做哥哥？」相當可愛。而許芷熒自己對今次極速再懷孕也不敢相信，她表示：「Can’t believe I am going to be a mom of 3，細佬BB 五個幾月，小小B在我肚裏3個幾月」。

晒出超聲波相。（IG圖片）

她續言：「某日老公買了早餐返屋企俾我食，我食完仲話肚餓，又叫外賣，跟住佢同我講: “老婆，你係咪有咗？點解你食咁多野既？”然後我就話：”點會呀，啱啱生完，點會咁快又有咗啊？”」由於月事未到，於是許芷熒即刻去買驗孕棒驗一驗，而結果：「真係好驚喜，係兩條線」，「我第一個反應係流眼淚，因為啱啱生完細佬BB，仲甩緊好多頭髮，啱啱紮完肚，修完身，又要再嚟過？完全未有心理準備再生一個。當刻我真係晴天霹靂。WhatsApp 醫生同佢講我又有咗，佢嘅反應係：『好勤力喎』。」

細仔去年7月出世。（IG圖片）

許芷熒又笑指女兒好似有預知能力，「喺2023年7月我生完細佬BB 時，家姐BB去醫院探我時已經同我講：”Next Year I will have a 妹妹!”當時只係覺得她是隨口說說，原來家姐都有預言能力哦。」似透露了今胎是陀B女。

許芷熒笑指女兒好似有預知能力。（IG圖片）

而許芷熒上個月中了COVID，但當時懷有BB，所以就算很辛苦都只是食過兩次止痛藥，「因為唔希望食咁多藥影響BB。幾辛苦都要忍住。」她又指：「細佬BB未到一歲就有多個妹妹或者細佬啦，See you in June My 龍B。好開心，我自己屬龍，能有機會生龍B，感謝上天安排恩賜。老公結婚時話要生2個好字，Hmm….. 唔通真係會？」