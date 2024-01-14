萬千星輝2023｜佘詩曼三奪視后成史上第一人　曾被人話唔識做戲

佘詩曼第三度奪得「最佳女主角」，恭喜晒！無綫（TVB）盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》今年移師到澳門舉行，「最佳女主角」視后由佘詩曼（阿佘）憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」一角再次奪得殊榮，這是阿佘第三次奪得「最佳女主角」，時隔9年再次奪得「最佳女主角」，成為奪得最多視后「最佳女主角」寶座的演員，加上亦奪得了馬來西亞和大灣區視后，今次成為三料視后。



阿佘憑劇集《新聞女王》演繹「Man姐」一角奪得「最佳女主角」殊榮。（《新聞女王》微博圖片）

佘詩曼哭戲獲觀眾大讚有層次感。（影片截圖）

入劇後成收視保證

阿佘在1997參加香港小姐獲得季軍殊榮，其後得到TVB的賞識簽約成為合約藝員。她初出道第一套拍攝的作品是《雪山飛狐》，演出苗若蘭一角成功入屋，之後擔正女主角拍攝多套收視成績大好的作品《酒是故鄉醇》、《鳳凰四重奏》、《絕代商驕》、《公主嫁到》、《使徒行者》。當中更憑着兩套主演的電視劇《鳳凰四重奏》及《使徒行者》奪得「最佳女主角」殊榮。

阿佘是1997年港姐季軍。（TVB截圖）

阿佘曾在2014年憑《使徒行者》贏得視后。（視覺中國）

入行初期被笑「雞仔聲」

阿佘曾經接受訪問表示過初入行的階段，因為要面對克服「雞仔聲」問題而灰心，想過放棄。不過她堅持在家裏朗讀報紙，經過年月的洗禮終於有所改善，其後她又第一次奪得「最佳女主角」，隨即在台上爆喊表示：「由啲人話我雞仔聲，唔識做戲，直到今日攞呢個獎，好開心我冇令到支持我嘅人失望，冇令到屋企人，同埋媽咪失望。」這一段台上得獎感受影片至今仍然在YouTube平台和「小紅書」被網民不斷轉發，大讚相當勵志，阿佘有今天的成就，成為是萬千星輝頒獎典禮的最多得獎記錄保持者，實至名歸。