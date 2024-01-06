歐錦棠大爆TVB高層方針　唔使揼本拍大製作：咁嘅思維仲有咩進步

歐錦棠曾是亞洲電視（ATV）的藝人，入行初期因擔任《今日睇真D》主持而為觀眾所熟悉，其後約於2002年加入無綫（TVB）並出演《法網伊人》、《畢打自己人》等劇集，亦曾於ViuTV及HKTV演出過《打天下》、《功夫傳奇》等。



近期歐錦棠開設YouTube頻道《乜乜棠水舖thestephenaushow》講一些趣聞、歷史以及影視界新聞。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

近期歐錦棠開設YouTube頻道《乜乜棠水舖thestephenaushow》，主要講一些趣聞、歷史以及影視界新聞。日前歐錦棠在新片中就提及一件有關TVB的事，他表示曾從某位TVB高層口中聽過一句說話：「其實都唔使擺咁多資源落去拍，我哋求其拍啲嘢出嚟都有人睇。」

歐錦棠爆TVB高層方針。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠爆TVB高層方針。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

爆TVB高層開會內幕

事緣在2018年到2019年之間，他表示當時已離開了TVB，在與一位TVB高層見面的時候，他們有了一番對話。歐錦棠說：「我都係同一個TVB入面嘅管理層見面，大家都係閒話家常傾偈，唔知點解佢講到製作上面嘅問題。佢同我講『唉，其實佢哋（TVB高層）開會，啲老細都講咗，其實都唔使擺咁多資源落去拍大製作啦，唔需要啦，因為點解呀？即係我哋求其拍嘢嘢出嚟都有人睇。』呢個係佢咁講，我冇屈佢，當然我唔會開佢個名，佢自己當然唔會評論佢呢句說話，但係當然我聽到就覺得『咁真係唔鬼怪得。』即係呢班所謂管理層，有個咁嘅思維，你呢個機構仲可以有咩進步呢？」

歐錦棠暗指TVB慳錢唔拍大製作真相。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

唔簽HKTV真相

其後，歐錦棠亦引申到當年「電視台大戰」，亞洲電視牌照被取回，政府開放電視台牌照的時候。他表示，當年由王維基領導的HKTV相當有心，先是以高薪挖角邀請幕後工作人員轉公司，也以高薪請同業藝員過檔。

歐錦棠表示，HKTV太揼本做節目，令佢卻步唔簽約。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

曾被HKTV挖角 因一事卻步

他說：「我喺TVB份糧唔係太差，但係佢（HKTV）都加好多畀我，然後就任開好多條件，甚至乎佢話『我哋製作方向好廣泛，阿棠你好多idea㗎，你鍾意做咩都可以出聲』，不過我聽到呢度就有少少卻步。」歐錦棠指出，其實電視台製作方針需要清晰，如果任何一個演員要求就製作節目的話，成本是非常重的：「而家唔係乜乜棠水舖，我講電視八卦嘢就好多人睇，怪獸就冇人睇，你鍾意睇咪睇囉，唔睇咪罷，但係我冇成本呀嘛，但係電視台唔係。」亦因為這個原因，歐錦棠最後就沒有簽約，他解釋說：「咩都話Yes呢，我會卻步，結果嗰次我冇簽到。我就留喺TVB，加人工又加得幾好，證明咗一樣嘢，有競爭先會有進步。」