疑張致恒與債主錄音爆上月返得7日工　雯雯尿片用盡求救再放飛機

踏入2024年，張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）已經因家中財務問題連上幾日新聞，KOL Sean Lam爆料指張致恒已經無在情趣用品店店工作，又公開疑似Steven向債主求情的錄音，又揭雯雯向網民跪求借尿片，但最終卻放飛機無出現。



雯雯鬧爆張致恒懶理兩子肚餓 學唔成吳浩康 ：瞓覺唔讀平安卡

張致恆已是4子之父。（IG：@stevencheung）

張致恒上載了手持情趣用品作推銷。(ig@stevencheung）

Steven 11月曾高調透露任職情趣用品店售貨員，但原來只返工數天便疑已離職，KOL Sean Lam爆料，播出疑似Steven以哭腔向債主求情的錄音︰「大哥我都同你講過，就算我係還畀你，我都只係還到一、二千，我冇咁多錢可以還畀你。再加上我而家冇喺嗰度返工，冇人幫我湊仔，出唔到去做嘢。我而家仲諗緊方法去搵錢，你逼我都冇用…你咪去…唉，我唔知啊，我嗰個老細喺英國住，同呢邊倒轉時差，所以佢夜晚先出糧，我而家都等緊佢過錢畀我，一有我就即刻轉畀你好冇？新嘅一年大家好嚟好去好冇啊？我好攰呀！」

張致恒向債主賴皮錄音流出後發文澄清無被拖糧。（IG：@stevencheung）

雯雯指張致恒曾提出分期還錢方案。（IG：@UGLY_MAMA）

及後Steven及雯雯分別在網上發文，Steven自爆上月只返了7日工，加上之前曾借糧，因此沒人工出，他說︰「我想喺度澄清番，我打工嘅公司從來都冇欠薪，只係我同我嘅朋友溝通上有問題，所以誤會咗我冇糧出，因為上個月我同啲仔一齊病咗成個月，所以淨係返咗七日工，七日工有幾千蚊，但係因為本身老細預支咗錢畀我，所以每個月我都要出糧扣錢，所以今個月冇糧出。就係咁簡單。」

雯雯幾乎隔日上新聞。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯不停更新限時動態。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯表示賣慘有用就唔使成日咁癲。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯亦在限時動態發聲，指曾建議「每星期還錢，但對方唔接受」，又呻：「如果賣慘解決到問題，我就唔洗咁癲、成日要發洩，的確係有好多媽媽幫過我，但我亦有還，新一年，我亦已經逐步解決緊問題。我都希望能夠可以一時三刻能夠解決哂。不段（斷）去評論嘅人，除非你幫過我，如果唔係你冇資格! 如果你希望逼死一個人，你就繼續!」Sean在5號又再爆料，指雯雯用盡家中尿片網上求救，指三名兒子都用加加大尿片一塊不剩，網民本指自己要照顧小朋友無法外出，最終心軟出外交收，苦等半個鐘卻被雯雯放飛機。

KOL Sean Lam繼續發文狙擊雯雯及張致恒。（IG：@seanlam_888）