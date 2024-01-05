柳俊江去世｜林作罕有不抽水 感性憶述早前見面時：有感到不對勁

林作經常喜歡就社會上各大小事情發表意見，還不諱言自己愛抽水，亦曾因抽水抽著「火水」，引起軒然大波而被批評。而今日前無線新聞主播柳俊江在今日（1月5日）燒炭自殺身亡，林作亦有在他的IG發文談論，但就一改過住的抽水風格，感性地憶述早前和柳俊江見面時，見到經常在網上分享正能量，教人積極面對人生的柳俊江時，就已經「說實話，我是有感到不對勁的。」林作說他知道有人找柳俊江在1 月1日做活動，講【自尋快樂】，他也希望自己也可以在一些地方去幫一些在精神健康上有需要的人。

林作說對上一次見到柳俊江已感到他「不對勁」。（柳俊江fb圖片）

林作的IG全文如下：

"關於柳爺的自尋短見，我有話說。

認識柳爺多年，2016年就認識，不熟，只是在活動見過幾次。最近一次，就在明週55週年酒會上，是11月。那晚他給我感覺風光滿面，健康得不得了，臉帶笑容，還過來搭了搭我膊頭，叫我風雲人物。我誇獎他在IG上的正面能量短片，教人積極面對人生。

到了年底，我收到一個舉辦方邀請，告訴我2024年1月1號找了他做講座，也想找我搞，而柳的題目是：

【自尋快樂】演講x柳俊江 @ryanlau88

傳媒人•大埔人•作家•跑友

柳俊江將以自尋快樂為題，跟大家分享實踐快樂的關鍵：

/ 新一年，我希望大家學懂一件事：在任何處境尋找快樂。快樂對你的意思是甚麼？是財富？幸福？友誼？如果我說，失敗、挫折、甚至折磨，也是快樂的泉源.⋯⋯你能理解嗎？我想為快樂演繹一個新的概念。/

其實在明週活動看到他時，說實話，我是有感到不對勁的。

我並非一個簡單的樂觀主義者，也認為單純相信一切都會好的，然後強帶笑容、一味追求快樂的人生，不會是好的人生。

我說了N次，我是Stoicism哲學派的信奉者，相信不對自己不能控制的事情有任何感覺，只盡力把自己能改變的控制的去做好，然後安然接受結果。

我真的深信，只要找到人生正確的價值觀（再強調一次，絕對不能是樂觀主義就算了），不會有人走到這一步。

看過柳爺的posts，現在看來，或許表面上不斷教人積極樂觀尋找快樂的他，反而是內心很痛苦的。

而我，無論外面如何多災難，內心都是安然的、平靜的。

不是賣廣告，但我真的希望我可以改變這個社會的精神健康狀況，尤其是太多目前的一些觀點和做法，可能不但幫不到人，還讓人更辛苦。

舉個例子，其實不斷強調要正面的人，其大腦會不定期掃描大腦看看有沒有什麼負面情緒 - 而答案就當然是有。就好像滑雪不斷告訴自己不要撞樹，那麼你就會不停想著樹，然後去撞。

一切，都是做人的哲學。搞對了，發生什麼事都可以人生過得快樂。搞錯了，自尋快樂真的可以變成自尋短見。

如果有需要，請將你身邊有問題的朋友儘管介紹給我。

DM我傾傾 #林作顧問 #jolamconsulting

RIP，真的很希望大家可以看開點，少些自己奪走自己生命的情況去再出現。"