柳俊江去世 ｜曾採訪四川大地震　另一新聞王子因財困輕生

前「新聞王子」柳俊江今午（5日）在大埔黃宜凹一間村屋內燒炭，當場死亡。（柳俊江fb圖片）

柳俊江燒炭身亡。警員到涉事村屋調查。（梁偉權攝）

柳俊江今日（5日）驚聞在大埔家中自殺身亡，終年42歲。柳俊江為前TVB新聞部主播，曾擔任港聞、中國新聞、專題記者。任職無綫記者時曾被派駐北京和廣州，採訪報道2008年四川大地震、北京奧運、毒奶粉事件等重大突發新聞而為觀衆熟識，由於高大英俊有「新聞王子」之稱。

鄧景輝當年趁老婆到北京工作時，將九歲兒子「託孤」大姨後墮樓身亡。

同樣有「新聞王子」之稱的鄧景輝，於2015年疑不堪財困，平安夜清晨在太古城墮樓身亡，終年五十一歲。鄧景輝92年由美國回流，加入亞洲電視任職新聞主播和記者多年，因外形俊朗，口才了得，成為第一代「新聞王子」，其後轉職無綫電視及香港電台，惟工作不甚如意，其後出任數碼電台新聞部首席主播及監製。

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