百億女富豪何超瓊說從小媽媽嚴禁她講三「不」 練成不做一件事

賭王何鴻燊的子女，各個都在不同領域都有所成就，其中二房的何超瓊在商界都做得有聲有色，她憑個人實力曾被選為全亞洲最具影響力商業女性之一，身家超300 億的她更多次登上富豪榜。而能夠這樣出色，和何超瓊從少所受的家教應該也有很大關係。何超瓊曾在接受訪問時談到，她媽媽藍瓊纓對她的管教，說：「我媽曾說過，無論你多少歲，不是指在你很懂事很乖的年紀，而是從少對我有要求，說她不接受幾樣東西。」

何超瓊在商界做得有有色。（視覺中國）

何超瓊說她媽媽不接受的就是「她不接受『我不記得』、『我不知道』、『我不明白』這幾個問題。如果我漏了也不行。在我媽的字典裡沒有這幾個字眼，因為她說，如果你『不明白』就應該問清楚；如果你『不記得』就是你最大的錯誤，因為你沒有理由忘記，說明別人講話你沒有留心聽，是你的錯！如果你『不知道』也是你的錯，因為你無心聽講。」何超瓊說她三歲就己經不能犯這三個錯誤了。

何超瓊出身富豪之家，父母對她管教都很嚴。（VCG）

由於從少就習慣了不能犯這些錯，所以何超瓊說自己一直都是不講廢話：「有需要說的話才說，要不我就不說，我很少講廢話。我不太懂得說那些風花雪月的好說話，我喜歡講的都是心裡頭的東西，或者是自己的意見。」何超瓊說她很喜歡工作，也喜歡留意周圍發生的事情，但就是不喜歡嘰嘰喳喳講很多話。這樣看來她每句話都會考慮清楚，只說有內容有意思的說話。