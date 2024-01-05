視帝曬黑白型格照賀哥哥「登六」　大佬星味十足活躍澳門上流社會

現年47歲的TVB視帝陳山聰一向是圈中的時尚達人，他更不時在IG分享型格照，早前陳山聰在IG上載了一輯黑白照，並寫道：「總結……2023終於完成咗我其中一個心願，就係同我最愛嘅大佬喺我們成長嘅地方『澳門』影一輯靚相送給他六十歲生日，兩兄弟留一個美好嘅回憶。#長兄為父 #一世人兩兄弟 #謝謝你的愛 #六十大壽 #macau #主教山 #感恩 #2023最後一天」更笑言大家不用留言告知大佬比他靚仔有型。

陳山聰不時在IG分享型格照。（IG@joelshanchung）

相中所見，陳山聰同哥哥陳山海都以黑色西裝襯闊腳長褲，兩人在澳門主教山拍攝，當中陳山海滿面鬚根兼一頭灰白長髮，佬味十足，外形絕對不輸弟弟陳山聰，網民紛紛留言大讚兩兄弟一樣有型：「兩位大佬超有型」、「山聰大哥好似王敏德」、「大佬好型唔拍電影嘅」等等，而袁偉豪就留言道：「你兩位型盡大灣區。」胡定欣則留言:「你大佬真係好有型呀！」

兩兄弟都好型！（IG@joelshanchung）

陳山聰同哥哥陳山海感情好好。（微博@陳山聰）

出身於大家庭的陳山聰，有兩個哥哥及四個家姐。哥哥陳山海在澳門相當出名，從事物流業，太太是被封為「Ball后」的李碧君，兩公婆活躍於上流社會，非常恩愛，不時去旅行歎世界，生活自在。而陳山聰在接受傳媒訪問時透露哥哥現時過退休生活，周圍飛享受人生，今次適逢哥哥60大壽，所以兩兄弟影一輯靚相作為紀念。

溫馨！（IG@joelshanchung）

陳山海在澳門相當出名，從事物流業，太太是被封為「Ball后」的李碧君。（IG圖片）