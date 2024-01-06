繁花｜王家衛令和平飯店成打卡點　劇中「英國套房」變搶手房

國際大導演王家衛首次執導兼擔任監製拍攝的電視劇《繁花》，播出後大受歡迎，目前在「豆瓣」平台更獲得8.1高分，相當厲害。而作為劇中重要取景地的「和平飯店」亦再次爆紅成為熱門打卡點。而據內地媒體報導指出，和平飯店更與《繁花》合作共同推出「繁花雙人套餐」，每日僅限20套而已，吸引不少民眾捧場。

王家衛首次執導兼擔任監製拍攝的電視劇《繁花》播出後大受歡迎。（視覺中國）

有觀看《繁花》的觀眾都知道，上海和平飯店經常在劇集中出現，是劇中故事的重要發生地之一。就好像有一幕阿寶（胡歌 飾）向汪小姐（唐嫣 飾）發出邀請，他表示：「三十一號晚上你有空嗎？我請你去和平飯店過元旦。」隨着劇集受歡迎，和平飯店這個地方再次爆紅，更成為不少網民心中熱門打卡點。

上海和平飯店經常在劇集中出現，是劇中故事的重要發生地之一。（視覺中國）

胡歌同唐嫣演技出色。（《繁花》微博圖片）

而據內地媒體報導指出，隨着劇集受歡迎，和平飯店更與劇集《繁花》共同合作推出「繁花雙人套餐」，據網上曝光的菜單顯示一共有8道菜式，而菜式名字加入了不少劇集元素，就好像「汪小姐心頭愛」、「至真園今冬爆款牛肉」等，相當有意思。而這款套餐每天僅限推出20套而已，至於價錢方面就是1460人民幣，另加16.6%的附加費，總價約1702人民幣。

有內地媒體就向和平飯店方面查詢，飯店的工作人員表示這個「繁花雙人套餐」是從1月3號中午就開始推出，已有不少人已預訂用餐，目前亦都可以預訂，還透露暫時亦未收到通知這個活動會在甚麼時候結束，可見劇集的影響力是多麼的驚人。

和平飯店與劇集《繁花》共同合作推出「繁花雙人套餐」。（微博圖片）

除此之外，在劇集中阿寶為爺叔（游本昌 飾）安排的和平飯店內的「英國套房」亦火速爆紅，根內地媒體報導指，該「英國套房」目前已被更改為「英國繁花套房」，一晚價格從約15930人民幣，增漲至18888人民幣，雖然價格相當昂貴，但據指最近三天的「英國繁花套房」都已經被預訂了。

「英國套房」亦火速爆紅。（微博圖片）