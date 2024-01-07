秦昊自爆最憎一種表演　識喊識笑唔代表演技好：人的正常生理反應

現年45歲的內地男星秦昊，最近在主演劇集《三大隊》中的表現大獲好評，演技再次獲觀眾肯定。近日秦昊接受內地傳媒訪問時，大談對演技的看法，強調最討厭有設計的表演，更直言會哭會笑並不等同是演技好。

秦昊的演技再獲好評。（影片截圖）

秦昊在《三大隊》中飾演一位刑警，從熱血刑警變為階下囚的過程中，他在心態、情緒上都處理得非常之好，幾乎沒有表演痕跡，呈現非常強的真實感，人物信念感特別強，讓不少網民讚不絕口。

秦昊對人物的信念感詮釋得非常好。（影片截圖）

在演技上早已獲肯定的秦昊，談及何為好演技時，他就表示最討厭一種行為就是設計：「坦白地說我對於表演，特別討厭的兩個字就是設計，一個是設計，一個是所謂的演技，這兩點。因為演員其實到最後奉獻出來的都是，他那一剎那的感受力，真實的感受力，所呈現出來的東西。我受不了能夠讓我看出來你是設計的東西，這是我受不了的表演。我也受不了那種，我這遍設計了，你們看我演得多好，我受不了這種表演。」

秦昊不認同演員會哭會笑就是好演技。（影片截圖）

對於外界有不少人將會哭會笑視為是演技好，他就完全不認同：「其實大家把哭，甚麼笑這些東西把它歸結為演技，其實這些不是演技，這些也是一個人的正常的生理反應，因為誰都可以做。但是演員就需要你，不光演這個人讓人相信，你還要演那個人讓人相信，我覺得反而這種能力，是演員區別于所謂的不是演員的人的區別，這樣的技能才是叫演技。」