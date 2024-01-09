你也有今天劇情｜最新追劇日曆/播出時間+人物關係圖+角色簡介

《你也有今天》改編自葉斐然的同名小說，由陳銘章執導，陳星旭和章若楠這對銀幕新秀作為主演。劇情聚焦於君恆律所的創始人錢恆(陳星旭飾)和樂觀向上的新晉律師成瑤(章若楠飾)，兩人從工作夥伴意外成為合租室友。在共同的生活和職業挑戰中，他們的觀念發生碰撞，相互影響，一起成長，並最終相守一生的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

你也有今天｜劇情大綱

純真的少女成瑤（章若楠飾），懷抱著律師夢想，得到了一家頂級律師事務所的青睞，她急切地搬到了離工作地點更近的住所。但命運似乎在跟她開玩笑，她發現自己的新家竟是「一房兩租」。在一番爭執中，她震驚地發現另一位房客竟是她的新上司律師（陳星旭飾）。

錢恆出人意料地把成瑤納入了他的團隊，並開始對她進行了一連串苛刻的訓練。成瑤以為這是上天的恩賜，不知道錢恆的真正意圖是想用高壓政策把她逼走。但是成瑤的堅持和才智最終贏得了錢恆的敬佩。在一起工作和生活的日子裡，他們的關係從最初的摩擦與對立，逐漸演變成相互的理解和關心，愛情的火花在不經意間閃耀起來。經歷了種種挑戰與成長，成瑤不僅實現了成為合格律師的夢想，也與錢恆共同走入了充滿愛意的婚姻生活。

你也有今天播出時間｜最新追劇日曆

《你也有今天》於2024年1月4日18:00，優酷全網獨播，會員首更6集，連更9天。 1月15日起週一、週三每天更新2集；週二、週四、週五每天更新1集；非會員首更1集，連更9天，每週一至週五每天更新1集。

電視劇你也有今天@weibo

你也有今天｜人物關係圖

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你也有今天｜演員

1. 成瑤 章若楠飾

初出茅廬的菜鳥律師就職於君恆律所，青春洋溢樂觀積極，是男主角錢恆的移動「催眠師」。

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2. 錢恆 陳星旭飾

君恆律所合夥人，高冷霸道總裁，有睡眠障礙，用盡各種方法都還是難以入睡。

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3. 成惜 陳小紜飾

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4. 吳君 李俊賢飾