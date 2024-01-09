TVB老牌女星搭高鐵坐輪椅被捕獲依然貴氣　背景超猛料曾獲頒勛章

現年83歲的林小湛當年在《真情》中飾演「高校長」而為人熟識，早已移居加拿大的她，近年再度活躍幕前，去年她在電影《毒舌大狀》中飾演廖子妤的闊太媽媽，首度演奸角同樣備受讚賞，她亦有客串ViuTV劇集《極度俏郎君》，繼續幕前演出。早前有網民在高鐵站偶遇林小湛，並曬出合照：「坐高鐵回上海遇到一位非常有氣質的老太太，一聊天才知道是TVB老牌女星了，人超級禮貌有風度，原來是可以漂亮一輩子的。」

林小湛當年在《真情》中飾演「高校長」而為人熟識。（電視截圖）

去年她在電影《毒舌大狀》中飾演廖子妤的闊太媽媽。（影片截圖）

亦有客串ViuTV劇集《極度俏郎君》。（影片截圖）

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相中所見，身穿綠色大褸的林小湛，紥了一條辮，頭髮依然濃密，一身打扮簡單又貴氣，她還對着鏡頭俾心心，相當Nice。不少網民都對林小湛印象深刻，大讚她有氣質，但由於林小湛坐在輪椅上，身旁還有拐杖，令不少人擔心她的健康，不過發文的網民就指：「年紀大了，高鐵站太大，走的太累」，並透露林小湛大談自己的家庭背景和生活點滴，今次是去橫店拍戲。其實林小湛過往亦曾揚言永不言休，希望演戲演到100歲。

有網民在高鐵站偶遇林小湛。（小紅書圖片）

林小湛今年83歲，氣質依然高貴優雅。（受訪者提供）

林小湛家底傳奇，父親林湛為陸軍中將，母親鮑以文是一名老師及畫家。林小湛自幼受藝術薰陶，5歲起學習鋼琴，當年19歲的她更成為全港在英國皇家音樂學校八級鋼琴考試中最高分的考生，獲考官親自推薦入讀英國皇家音樂學院，她曾在英女王伊莉沙白二世（Elizabeth II）的國宴上演奏，在1977年榮獲「英女皇銀禧勛章」。

在1977年已榮獲「英女皇銀禧勛章」 。（受訪者提供）

林小湛約在1960年代舉家移居至加拿大，與小提琴家老公洪逸濱在英國結婚，誕下一子一女。除了是一位出色的演奏家外，林小湛亦有教授歌唱、演戲和禮儀等，林嘉欣、張艾嘉都是她的學生，就連加拿大演員Molly Parker亦曾跟隨她學演戲，可謂是桃李滿天下。而林小湛長女Laara Ong亦女承母業，活躍於美加影視圈，曾演出美劇《玉面飛龍》（MacGyver）、《Wiseguy》、《末世黑天使》（Dark Angel）等。

林小湛長女Laara （右）亦女承母業，活躍於美加影視圈。（受訪者提供）

林小湛三代同堂合照，（上排左起）兒子Colin、新抱Ginny、大孫女 Shalannah、小孫女男友Kyle、小孫女 Janell、女兒Laara、女兒丈夫 Bill，林小湛身旁則是丈夫洪逸濱。（受訪者提供）

林小湛兩個孫女，（右）20歲 Shalannah和（左）18歲 Janell。（受訪者提供）