賭王千金何超蓮婚後唔做少奶奶　剖白家裡有錢也要工作賺錢的原因

何超蓮身為賭王何鴻燊的千金，本來就不愁衣食，但她不但有自己搞小生意，還會去演出綜藝節目，出席商演活動。甚至可以為了工作與丈夫竇驍二人長逹一個月見不到面。有網友就覺得她大可以不工作也成，特別是婚後大可安心做少奶奶，不過何超蓮就不是這樣想。

何超蓮和竇驍在2023年4月結婚。（圖：竇驍微博）

何超蓮之前原來有在訪問中分享過自己為甚麽要工作賺錢，甚麽錢才是自己的錢。當時何超蓮被問到經濟獨立對一個女性來講是意味著甚麽時？她說：「我覺得很重要，所以我一直以來都覺得，就是家裡面的錢不是真的我的錢。我要自己能賺，那才是我自己的錢。」她還說婚姻裡面「女生也要有自己的事業，這樣才有自己的底氣，你才可以是平衡的兩個人。」

合超蓮覺得經濟獨立很重要。（圖：小紅書）

何超蓮之前開過牛肉麵店，香港的店不敵疫倩關門後，她轉到上海開店，並在當地開麵包店，和建立自己的潮牌生意，這些在很多人眼中都是很小的生意，和她的身家不配合。但她自己就覺得「雖然你們說『你的牛肉麵好小，你麵包店好小，你的潮牌好小』，那這是我的一個東西，沒有大小之分，主要是我能用這個東西來建立一些價值，我可以給自己建立價值，那是一個很重要的東西，這就是我的底氣。」

竇驍為何超蓮的牛肉麵店宣傳。（圖：竇驍微博）