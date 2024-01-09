利穎怡揭離開《東張》真相 哽咽自責愧對家人：自己情緒好唔穩定

利穎怡今日（9/1）現身機場出席劇集《飛常日誌》宣傳活動。提到有指她疑因受襲案官司纏身宣布離開《東張》，及有眼利網民發現她在新劇出鏡3分鐘憂心被雪藏，留言表示十分擔心她的去向。

利穎怡今日現身機場出席劇集《飛常日誌》宣傳活動。（葉志明攝）

利穎怡就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰件事發生咗之後，觀眾同網民有好多唔同嘅聲音，確實嗰一刻我係承受好大壓力，而嗰陣時因為壓力嘅原因，令到我有『鬼剃頭』，就係因為咁，我就決定做返自己一直想做演員呢條路，但同時我係好鍾意《東張》呢個大家庭，要我選擇離開，我係好唔捨得。」

同劇演員大合照。（葉志明攝）

被問到重回演員路老公有何看法？利穎怡一度哽咽說：「其實佢好擔心我，自己都𠄘受好大壓力，因為佢見到我『鬼剃頭』，又見到我要𠄘受唔同嘅聲音而唔開心，佢見到我咁，佢都好唔開心為我喊過。我見到咁就反問自己，點解我件事要令到佢唔開心呢？咁所以我就決定行返演員呢條路，唔想家人再擔心我。本身我屋企人唔係好想我離開《東張》跳出嚟，但見我咁大壓力，就去支持我，由我得我自己選擇。直至單官司已經完咗，我個心已經釋懷咗，人都變得開朗番。因為之前試過拍一啲苦情嘅角色，我個情緒係好唔穩定，發覺自己係好唔妥。好感恩事件發生咗之後，公司一直都好支持我，當我離開咗《東張》之後，都有劇集搵我拍。」