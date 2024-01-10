無綫性感小花夜跑豐滿身材意外露出　香汗淋漓極誘惑

31歲無綫小花葉蒨文（Sophie）近年憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》成功入屋，而且獲無綫器重，參與多套劇集演出，不乏發揮機會，就好像最近熱播中的《妳不是她》，劇中葉蒨文飾演低EQ港女「小三」，成功獲得觀眾好評。

葉蒨文近日於《妳不是她》劇中飾演低EQ港女Fiona，而引起熱話。（胡凱欣 攝）

葉蒨文呢幕拉拉鏈戲，之前播出時都引起一定迴響。（《妳不是她》截圖）

葉蒨文呢幕拉拉鏈戲，之前播出時都引起一定迴響。（《妳不是她》截圖）

雖然只係道具床照，但葉蒨文拍攝《妳不是她》時依然相當肉緊投入，好專業。

不甘心被飛葉蒨文大鬧柳生辦公室。（《妳不是她》截圖）

此外，港姐出身的葉蒨文，身材也是一絕，曾多次在不同劇集中展露過其最強Body，加上皮膚白皙，令到不少男觀眾著迷，之前她在《使徒行者3》中，當場脫去晚裝，穿上性感絲質吊帶內衣與袁偉豪在泳池中鴛鴦戲水一幕；以及在《超能使者》中，飾演模特兒的她被經理人威迫賣肉，要著得十分性感地當車模，跟著又要穿水著拍寫真的場面。至今仍令人津津樂道。

葉蒨文在《使徒行者3》中，有幕當眾除衫與袁偉豪鴛鴦戲水。（《使徒行者3》截圖）

意識大膽。（《使徒行者3》截圖）

皮膚白滑。（《使徒行者3》截圖）

鴛鴦戲水。（《使徒行者3》截圖）

葉蒨文在《超能使者》再有大膽性感演出。（《超能使者》截圖）

身材Fit爆。（《超能使者》截圖）

這幕講飾演模特兒的她，被經理人威迫賣肉。（《超能使者》截圖）

不過要保持著這副最強的性感Body，真的絕不能偷懶。葉蒨文昨晚（9/1）趁早收工，第一時間換上運動裝去跑步做Gym，還將她首次挑戰跑「將軍澳跨灣大橋」的過程剪輯成短片，上載到社交平台與大家分享。葉蒨文表示：「諗住夜晚放咗工去gym，點知早咗放工。天氣唔太凍又唔太熱，於是我決定同太陽伯伯一齊跑將藍大橋，伯伯年紀大都跑得快過我，跑完已經天黑了~~」。

葉蒨文趁早放工，即刻去跑步做Gym。（小紅書截圖）

跑到香汗淋漓。（小紅書截圖）

在其中一段短片中，葉蒨文穿上一件大圓領黑色貼身上衣，驕人上圍意外表露無遺；而另一段短片，她則展示運動後香汗淋漓的樣子，氣喘吁吁加上其上圍隨著鏡頭擺動若隱若現，畫面相當誘惑，搞到網民錯晒重點，絕對是「可鹽可甜」。網民看完都留言大讚：「sexy」、「好靚啊」、「有啲汗水好性感」。

事業線若隱若現極誘惑。（小紅書截圖）

射燈下，上圍更為突出。（小紅書截圖）

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