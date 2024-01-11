林峯「御用作曲人」鄧智偉自爆3字回應TVB這高層　結果逆轉人生

鄧智偉是TVB音樂的前高層，當年所有節目的配樂，音效都是由他負責。他還作了不少大家耳熟能詳的劇集主題曲，例如：《講不出聲》（關菊英）、《心呼吸》（林峯）、《連續劇》（容祖兒）。他更為林峯作過很多歌，所以被喻為林峯的「御用作曲人」。鄧智偉在2013年離開TVB，現在以創作歌手身份在內地發展。

鄧智偉一直從事音樂創作，所以他不以「歌手」自居，而稱自己是一個「作家」。（圖：鄧智偉微博）

日前鄧智偉在他的抖音帳號中說，他最初入TVB工作只是個基層配樂員，他說：「配樂的意思就係將唔同嘅劇集，或唔同嘅節目，我們進行後期嘅配樂。嗰陣時我哋全部都係用一啲叫做canned music嘅嘢。canned music就係鑵頭音樂，譬如用人哋一啲電視劇用緊嘅sound track（主題曲）放喺我哋嘅男女主角劇情上面。」

鄧智偉不明白為何TVB如此大間電視台，都竟然沒有原創音樂放在節目中。（圖：鄧智偉抖音）

對於這樣的工作鄧智偉當時的感覺是，「我覺得好奇怪囉，點解我哋一間咁大嘅電視台，都無辦法有自己嘅原創音樂。」他說自己當時人微言輕，很多事都無法去改變，直到有一次有位高層到他工作的部門去：「個高層巡視每個部門嘅業務，佢問啲同事工作情況如何？工作得開唔開心？大部份同事都係回答佢：『好開心呀，多謝你畀呢個機會我哋喺呢度工作。』」

鄧智偉在TVB從事幕後創作音槳多年。（圖：鄧智偉微博）

唯獨鄧智偉不是這樣回答，「我的答案同其他人有啲唔同，我嘅答案係三個字：『唔開心』。跟住佢覺得好奇怪，呢位小朋友發生甚麽事？『點解你會覺得唔開心嘅呢？OK，咁我約你聽日9:00去話俾我聽，究竟你有啲乜嘢工作上面嘅不滿意。』」翌日早上鄧智偉就準時到逹該位高層的辦公室，「佢真係好認真問我，『小朋友，你究竟有啲乜嘢咁不滿意？」

當年在TVB的小朋友，後來為很多歌手作曲，其中一個是林峯。（圖：鄧智偉微博）

鄧智偉就回答這位高層說：「我話我覺得咁大間電視台，點解冇自己配樂，點解要用人哋嘅罐頭音樂呢？跟住佢就話呢個世界唔可以只係破壞，一定要有建設嘅，咁你有冇啲咩具體嘅建議出嚟？跟住我就話，我可以試吓去做我哋自己原創音樂丫其實。』佢話，『好，我就俾你一套劇集證明俾我睇。』好好彩呢套劇集就係我，入電視台嘅第一套，第一首嘅原創作品，呢首就係《心呼吸》。所以我覺得人生好多嘢，唔可以等待機會，一定要自己去創造機會。

林峯為《天涯俠醫》唱的主題曲《心呼吸》是鄧智偉首次為劇集寫的主題曲。

有不少網友完鄧智偉這番說話後，就在下面估該位高層是誰？有人猜是樂易玲，有人猜是陳志雲，結果他們全部猜錯。《香港01》亦問了鄧智偉這位當年慧眼識英雄，還夠膽讓他去嘗試的高層是誰？結果是無一位網友估得中，該位高層原來就是當年的TVB「製作資源部副總監」，已故的資深電影監製陳佩華（佩華姐）。2017年陳佩華病逝時，鄧智偉就在微博上發文悼念，稱對方是自己的伯樂，原來當日就是她讓鄧智偉可以有發揮自己音樂才華的機會。

鄧智偉說陳佩華是他的伯樂和恩人。（圖：網上圖片）