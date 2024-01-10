夏韶聲拍片講邁亞密驚現十呎高外星人　警方回應震憾美國網民

一向喜歡探UFO的藝人夏韶聲日前在Facebook上載片段，提到美國邁亞密街頭驚現8至10尺高的疑似外星人，隨即引起網民注意。事件發生多日後，至今仍有大批網民熱烈討論。相隔數天，身在三藩市的夏韶聲再於Facebook出片，提出3大疑問，並表示最關注的是，為何要出動到如何龐大的警力。

身在三藩市的夏韶聲再於Facebook出片，提出3大疑問。（片段畫面）

夏韶聲在片段中表示，在得悉此事前4、5天已經傳言滿天飛：「因為我知道呢件事嘅早4、5日之前，好多嘅傳言甚至係唔只600架（警車）。咁依家實在數吓數據，就冇咁犀利，我都要改一改正嘅就係我聽到佢哋咁樣講，走返轉頭講嘅就係60幾架，有人講多咗個零，但亦都有人講係唔只呢個數目嘅。」

夏韶聲附上美國CNN報道外星人的新聞片段，片中的確看到巨大生物在行走。（新聞片段截圖）

他續指，其實到現在都沒有人知道在片段中出現的是否真的是外星人：「分析畫面警車係打橫圍住Shopping plaza，咁圍住就淨係得呢個黑影喺度行呢？同埋被人當係外星人咁嚟講呢？之前講咁多人有手機都冇人影到嘅話，咁冇說話好講啦，即係冇證據。咁你問警方，警方已經喺呢幾日嘅所謂發布出嚟嘅消息話冇外星人，只係捉到4個後生仔。 」若然是早前所說的那樣，只是青年放煙花射人，出動龐大警力只捉到4個青年，都需要解釋為何要出動這麼多警察：「 如果有槍擊事件，出動十幾架警車之後到場的就是SWAT，甚至乎仲大件事啲，或者挾持人質，點都好，大件事啲FBI都會喺度。」

現場出動大批警力進行圍封。（新聞片段截圖）

夏韶聲指自己不相信畫面拍到的是外星人，只提出3大疑問：「如果真係有咁高嘅外星人 佢嚟做咩呢？嚟shopping啊？我總括一下，對我自己嚟講呢，我唔相信有個外星人喺度行，但如果係真嘅呢真係好過癮。點解佢要嚟行？佢有美金咩？佢嚟買嘢咩？第二，如果唔係外星人，點解出動咁犀利嘅警力去圍嗰度。第三，點解到依家仲未有確實嘅answer出嚟，畀啲市民知道究竟點解，包括我在內。」

邁亞密警方作出官方回應。（IG截圖）

對於美國街頭出現疑似外星人事件，引起了網民的關注及熱烈討論。事件發酵了多日，邁亞密警方在社交媒體作出回應，表示當日接報有多於50名青少年在商場向市民射煙花。由於牽涉人士眾多，而發出「City-wide 3」警報，巡邏警員接報後都快速趕到現場，才會出現同時有多架警車出現在商場附近。最後邁亞密警方再澄清，片段中的疑似外星人只是一個人帶著影子行走，並沒有出現任何外星人。