前TVB闊太花旦樸素衣着形單隻形坐飛機　粉絲心疼：太可憐了

陳美琪日前與趙雅芝，葉童出席1月6 日南京舉行的《新白娘子傳奇30周年演唱會》，這套台灣劇集在1993年播出，距今已經30年，但依然有很多粉絲懷念這套劇，這次的演唱會亦有很多劇迷支持。近年在上海居住的陳美琪，在演出圓滿結束後就離開南京回家，有粉絲到機場送機，怎知他們見到的陳美琪，卻讓他們感到心庝。

《新白娘子傳奇30周年演唱會》（圖：微博）

對很多人來說，這套劇是自己的青春回憶。（圖：微博）

陳美琪和趙雅芝，枼童再度同台。（圖：微博）

前無綫花旦陳美琪（Maggie）現年65歲，當年憑劇集《新白娘子傳奇》中小青一角而紅遍兩岸三地。陳美琪在1979年和大生銀行後人馬清偉結婚，在1986年離婚；到1999年與現任丈夫忻尚永結婚，並與兩名繼子女一起生活。息影多年的陳美琪，近年甚少露面，所以粉絲都很珍惜能見到她的機會。而這次到機場送陳美琪機的粉絲，見到偶像一個人上機，身邊一個助手都沒有，衣著又非常樸素，和所謂拿著名牌手袋，著名牌衫，身邊有助理服待的明星完全不同，竟然感到她很可憐。

陳美琪的粉絲在網上留言說「看到美琪老師的背影讓人心酸，希望餘生健康平安」、「很多明星一個包都幾十萬，她還拿了紙質袋子」、 「就像看著孤單的媽媽一個人出遠門」、「跟雅芝姐比起來姐姐幸福多了，青兒（陳美琪）真的好可憐」。其實生活樸素是陳美琪的個人選擇，她丈夫也是富商一個，一家生活無憂，粉絲們對陳美琪應該是有點誤會了。