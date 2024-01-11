菊梓喬疑正式宣布離巢星夢　黑屏37字告別文訴心聲

現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana），自伯樂何哲圖離開無綫後，雖然仍有繼續出歌、開騷，但氣勢已大不如前，而在無綫力谷一班聲夢學員、中年好聲音的歌手及亞洲超星團的情況下，菊梓喬在香港的曝光率亦大減，給人有如「被發放邊疆」的感覺，明顯被冷待。

菊梓喬曾是無綫力鵬的「星夢一姐」。（IG@hana_kuk）

但近年在香港曝光率急跌。（IG@hana_kuk）

菊梓喬早前還不小心跌下來骨折受傷。（IG@hana_kuk）

然而，早前已有報道傳菊梓喬心淡萌生去意，打算去年年尾約滿離巢，就算無綫年初已找她洽談續約事宜，惟一直未有動筆，似乎去意已決。有傳菊梓喬希望回復自由身，成立個人工作室以獨立歌手身分重新出發。

菊梓喬在社交平台以黑屏白字連發兩條限時動態。（IG@hana_kuk）

疑似正式宣布離開星夢，結束七年合作關係。（IG@hana_kuk）

到昨日（10/1），菊梓喬終於有公布，她在社交平台以黑屏白字連發兩條限時動態：「感謝這2555天終於來到這一天，這段時間一直回憶著過去，很不捨，有喜有悲，百感交集」，記住再寫道：「還是需要時間來消化…」。菊梓喬是2017年加盟星夢娛樂的，2555天剛好是七年，如此一算，疑似正式宣布離開星夢，結束七年合作關係。

菊梓喬當年有何哲圖這座大靠山，曾連續三年奪得「最受歡迎女歌星」奪，風頭一時無兩。（IG@hana_kuk）

菊梓喬去年曾舉行一連兩場的《菊梓喬 Hanafinity 演唱會 2023》。(梁碧玲 攝)

當年菊梓喬在前老闆何哲圖寵愛和瘋狂力捧下，可謂人氣爆燈，幾乎包辦無綫所有重頭劇劇集歌曲，被封「劇集歌女王」；而且還曾連續3度蟬聯《勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎女歌星」，不但超越了天后王菲和陳慧琳兩奪的紀錄，還同為三度贏得該獎的鄭秀文和楊千嬅看齊。

但早已多次盛傳菊梓喬約滿離巢。（IG@hana_kuk）

網民留意到菊梓喬不像其他同公司歌手，她並沒有寫上所屬的唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡人，（IG@hana_kuk）

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