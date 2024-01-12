昔日緋聞女王單身多年曾傳戀王敏德　近況曝光驚艷網民嘆為何不嫁

現年57歲的陳雅倫是一代性感女星，90年代曾演三級片《危情》，戲中全裸上陣，與男主角王敏德拍攝大膽床上戲，成功入屋。同時陳雅倫也傳出跟王敏德假戲真做，令當時跟王新婚不久的馬詩慧要日日去監場。多年來陳雅倫緋聞不絕，傳戀上黃秋生、吳鎮宇、洗米華、李思捷等男星，甚至曾秘撻台灣女歌手潘美辰。2017年，陳雅倫突然宣布與吳彥祖表哥Martin結婚，但對方突然爆出與前女友育有2歲兒子，加上對方臨時反悔，公布婚訊23天後宣布戀情告終，更不具名鬧前度「不負責任」，後自稱不愁嫁。

當年陳雅倫與王敏德傳出假戲真做。（電影截圖）

陳雅倫在《危情》豁出去演，開場未幾就有全裸沖涼畫面。（影片截圖）

在90年代港產情色片盛行之際，陳雅倫放手一脫全裸演出，成功拍出代表作。（影片截圖）

陳雅倫近年主攻內地市場。踏入新一年，陳雅倫更新抖音，拍片在鏡頭前熱舞。陳雅倫穿上黑白色緊身長裙，年過半百依然保養得宜，Keep到小蠻腰，皮膚白滑，絲毫不輸後生女。陳雅倫在鏡頭前扭腰跳舞，氣質狀態令人驚艷，舞姿撩撥人心，極度誘人。

陳雅倫在《危情》中的裸露演出成為經典。（電影截圖）

陳雅倫。（微博圖片）

陳雅倫2017年曾宣布與吳彥祖表哥Martin結婚，但對方突然爆出與前女友育有2歲兒子，加上對方臨時反悔，公布婚訊23天後宣布戀情告終。（微博圖片）

陳雅倫發文指：「#我的魅力不止一面 #小蠻腰扭起來」對自己纖腰極有自信。網民紛紛大讚陳雅倫是「一代女神」、「危情時驚為天人 ，南洋十大邪術 放逐時依然美麗」；更有網民為其可惜指：「陳雅倫，你為什麽一輩子不結婚？？？？？」有人不相信是陳雅倫，留言道：「哪個陳雅倫，香港的女星嗎？現在也得50多歲了吧！不大可能是她」，陳雅倫親自回覆道：「因為我家族遺傳基因好及後天的保養，才可以保持這樣年青啊」。

陳雅倫近況曝光，身材狀態依然咁好。（抖音）

陳雅倫近況曝光，身材狀態依然咁好。（抖音）

大曬好身材。（抖音）

小蠻腰。（抖音）

陳雅倫親自回覆網民留言。（抖音）