林穎彤鄭雋熹改控醫院作出擾亂秩序 庭上不認罪 押後3月1日再訊

無綫藝員鄭雋熹去年因涉虛擬資產交易平台JPEX詐騙案被捕，事後又被爆出與林穎彤涉嫌於去年8月2日與虐兒案中的女童母親一行6人，到大埔那打素醫院欲探望女童，期間與醫護人員發生爭執，女童母親一方眾人情緒激動，在走廊內打吵大鬧造成滋擾。驚動警方到場調查，以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕鄭雋熹、林穎彤等6人，事後一同被控「阻礙公職人員 」及「在公眾地方作出擾亂秩序的行為 」。

鄭雋熹離開法院。（葉志明攝）

案件今日（12/1）於粉嶺裁判法院開庭續審。控方向法庭上申請撤回眾被告2條控罪「阻礙公職人員 」及「在公眾地方作出擾亂秩序的行為 」，改控新增控罪「在醫院作出擾亂秩序的行為」。而第一被告因病缺席聆訊，其與5名被告就控罪答辯不認罪。法官將案件押到3月1日再訊，各被告繼續原有保釋條件擔保外出。

林穎彤離開法院。（葉志明攝）

對於案件再次押後，鄭雋熹離開法院受訪時表示：「都冇辦法，時間可以證明一切。（工作有冇影響？）前嗰排得確有，但都好似習慣咗。（個人會唔會請律師答辯？）呢個之後就會決定，因為仲商量中。（JPEX案件有冇新進展？）係冇新進展，唔該晒，辛苦晒。」

林穎彤受訪時表示：「案件再次押後係工作上係影響唔大，因為冇工作，加上我一早已經安排好晒讀書嘅嘢，變咗我而家係返緊學，讀緊短期課程營養學，所以對我冇乜影響。而係請律師方面，而家仲未知係請一個律師代表晒大家，還是請個人律師，因為而家改控一條罪，所以都未知。」

案件編號：FLCC1296/2023