樂易玲小紅書首發文變投訴版　網民數最怕睇某視后演出竟獲6千讚

TVB高層樂易玲也開通了內地社交平台「小紅書」的帳號，她昨晚（1月11日）在小紅書發文後，到今日下午已經有近2,000個粉絲關注她，其第一條發文跟大家打招呼說：「在大家的幫助下，我終於開通小紅書@高海寧 @胡鴻鈞」她這條發文所配的合照中有高海寧和胡鴻鈞，又特別提到他們二人，這個帳號可能就是他們二人幫樂易玲開的。

樂易玲的小紅書帳號。（圖：樂小姐小紅書）

樂易玲在小紅書的第一個貼文。（圖：樂小姐小紅書）

很多粉絲見到掌管TVB藝人生死大權的樂易玲來到，就湧入去留言，告訴她自己喜歡和不喜歡那個藝人，大家還熱烈討論為何會不喜歡那藝人，讓樂易玲的小紅書評論區好像變了粉絲申訴大會般。

而最多人討論的就是2020年憑劇集《踩過界2》成為視后的蔡思貝。很多網民留言說不喜歡蔡思貝，「樂小姐，別找蔡思貝演戲，內地人不喜歡她，會影響收視率，不信你可以做個調研」，這個留言在今天下午5時已經有6,000多個網民點讚給「心心」，並有不少網民在下面留言和議說，「十分支持」、「萬分支持」、「同意」等等。

但樂小姐小紅書下留言的網民也不是一面倒，也有網民留言支持蔡思貝說，「樂小姐，你千祈唔好信嗰啲講國語的話唔鍾意蔡思貝的留言，我們兩廣（廣東、廣西）都十分喜歡蔡思貝。嗰次睇完蔡思貝去英國嗰個旅遊節目，我決定第時要搵個同蔡思貝一樣的女朋友。」結果這個留言只有21 個「心心」，然後不少人在下面說不用他代表兩廣觀眾，「個人意見不代表兩廣」、「你sure？香港都好多人唔鍾意佢」、「我哋唔仗使你代表」、「得你鍾意，唔好代表我哋，唔該」、「求求你，不要代表兩廣」。

蔡思貝主演的新劇《飛常日誌》將會在下星期一（1月15日）播出，到時就可以知道蔡思貝的觀眾緣是怎樣了，究竟是真的有很多人不喜歡她，還是不喜歡她的人特別喜歡在網上留言？又或是今次這套新劇會讓更多人喜歡她呢？很快就有答案。