無綫三女星暴雪露出連環曬性感身材　嬌軀抵抗寒冷亡命打卡極誘人

無綫三位女星，2010年港姐冠軍陳庭欣 (Toby)、2022年港姐冠軍林鈺洧 (Denice)、以及歌手譚嘉儀 (Kayee) 日前就一起到了日本北海道二世古滑雪，不知道她們此行是為了工作，寓工作於娛樂，抑或是齊齊相約去度假輕鬆下。她們三人都分別於自己的IG分享了她們在雪地上的超性感美照，完全無懼暴雪下寒風澟烈，以嬌軀抵抗極冷天氣，穿上Bra top上陣大騷誘人身材。

陳庭欣。（IG：@toby_yanyan）

譚嘉儀。（IG/@kayeepo）

林鈺洧（ig@denicelams）

陳庭欣出post留言寫道：「由Kayee姐 親自操刀 📸 ～💜 P.S 其實影多幾秒就會變雪人☃️，真係好凍🥶」譚嘉儀就寫道：「雪地打卡嘅指定動作😝😝成功解鎖…✅✅ 真係凍到震❄️❄️⛄️⛄️ 比大家睇下鏡頭前VS 鏡頭後 📸 見到影完相之後的我們…. 😂😂 好狼狽，累到呢 .. 😂😂 辛苦哂攝影師💕 @toby_yanyan @denicelams #❄️❄️ #好辛苦先影到📸📸 #影完相完全感受到個種凍😂 #北海道 #二世古 #snowboarding #為左影相可以去到幾盡😂」網民都紛紛留言大讚她們三人的身材Fit到暈：「咁hot唔怕凍啦」。

譚嘉儀。(ig圖片)

林鈺洧。(ig圖片)

陳庭欣。(ig圖片)