獨家｜李龍基認愧對前妻　談與Chris相戀經過竟因一事被當大滾友

李龍基與細自己36年的未婚妻王青霞（Chris）相戀後，外界形容他們為「爺孫戀」，對他們的評論非常難聽刻薄，覺得基哥「臨老入花叢」、「嗒後生女」，又認定Chris一定是貪基哥的錢等等，更說她攞到錢就悔婚。二人接受《香港01》獨家專訪時，基哥已澄清將七層樓轉名Chris的謠言，並平反幾點失實傳聞。

此外，基哥對外界將他們的愛情與物質掛勾感到無奈，而他和Chris亦詳細剖白14年間由邂逅、相戀到決定結婚的經過，藉此呼籲讀者們：「希望所有睇到呢篇報道嘅市民，真係相信緣份，唔好諗太多負面嘢。」有時候，愛情其實真的很簡單。

場地：鵝頸橋四季火鍋

攝影、攝錄：潘樂文、麥超億

剪接：潘樂文、葉思雅



獨家｜李龍基澄清冇將七層物業轉名未婚妻 Chris：從未諗過悔婚

基哥與Chris的邂逅非常戲劇性，目前二人都相當繁忙，所以一有時間都盡量陪伴對方，去哪都出雙入對。（攝影：潘樂文、麥超億）

地鐵浪漫邂逅 基哥搭訕：我係咪喺邊度見過你？

談到二人相識經過，基哥立即哼唱陳百強《幾分鐘的約會》：「嘻！地下鐵碰著她～」原來他們的邂逅非常戲劇性，2011年，基哥在地鐵偶遇當時來香港旅遊的Chris，迎面擦身，基哥覺得她熟口熟面，似是在哪裡見過，就回頭問了句：「我係咪喺邊度見過你？」聽起來絕對似最老土的搭訕橋段，基哥卻說：「好多人以為呢啲係溝女方法之一，其實唔係，係真係好似喺邊度見過，唔知係咪前一世有知。」Chris就直言當時根本不知道眼前的是個藝人，只是有點面熟而已。由於當時智能手機才剛興起，畫質仍然低清，所以Chris就拿起相機拍了張合照，用電郵傳給基哥，從此展開了斷斷續續的對話。

基哥與Chris的相遇經歷許多巧合，例如二人恰巧出現在日本，Chris本來已經回國，但因飛機突然延誤，要在酒店多住一天，於是便碰到了基哥，十足拍戲一樣。（攝影：潘樂文、麥超億）

與Chris半島約會 曾以為基哥「大滾友」

本來在美國讀書的Chris，不時都抽中來港實習、工作的機會，似乎冥冥中早有主宰，不過她卻說，第二次來港工作時，完全冇向基哥透露過，因為當時他在自己心中竟是個「大滾友」。她笑著把一件發生在半島酒店的往事道來，「我問佢香港有咩地方飲下午茶係最特色，佢話『搲』頭，之後話帶我去一個地方，佢同我講話十幾廿年都冇去過，點知一入去我就見到酒店啲Bellboy，連印度裔嘅都話：『李生你好！』我心諗你仲唔係大滾友？個個都識你個名！嗰時我就知，噢，佢係高手，國內講嗰啲『老司機』，我就知呢個人可信程度好低。」後來Chris才慢慢得知，原來因為基哥是名人才被酒店職員認出而已，慢慢地她更發現基哥對每位從別處來的朋友都很好、盡地主之誼，帶他們享用最好的美食。

Chris最初原來曾覺得基哥是「大滾友」，曾一度不理會他，他笑說：「早知帶佢食翠華。」（攝影：潘樂文、麥超億）

基哥對前妻坦承變心 和平離婚與Chris拍拖

整個訪問中，Chris不停讚基哥，讚到對方都有點不好意思，她說基哥平時不算揮霍，但對朋友卻十分闊綽，「我見到佢消費觀同埋待客之道，佢好儒雅、好有內涵，啲人話佢包到金燦燦，梗係有內涵，但唔係嗰樣嘢。你會睇到佢嘅素質，最簡單一樣嘢，佢行到邊度都會顧住後面嘅人出入，會拉住個門拉好耐，如果有觀眾可以見到，你都一定會感受過，甚至乎佢好禮讓，好謙卑，待人好好……」不過即使如此，再加上多年來一次又一次跨地域的巧合事件，甚至如Chris所講：「佢走咗半個地球嚟美國搵返我。」都好，2011年相識的二人，卻是18年才正式走在一起，因為此前基哥仍有家室。

兩人相識於11年，但礙於基哥當時的已婚身份，二人直至18年基哥離婚後才正式走在一起。（攝影：潘樂文、麥超億）

基哥對於自己陷入婚外情不會吞吞吐吐或隱瞞，他不諱言自己內心也經過多番掙扎，但隨著兩人在美國重遇，基哥意會到緣份要來時原來真的擋不住，他覺得如果自己是「玩玩吓」，反而易處理，但他的確對Chris動了真感情，「5、6年前喺美國撞返佢，正所謂愛火重燃、燒得凜烈，咁就決定排除萬難喺埋一齊，後來我就離咗婚。正如我之前所講，啲物業、車位就畀晒佢（前妻）啦，都好平淡、好和平。」

基哥當時都有前妻坦白自己移情別戀的事，但對方沒有生氣或大罵，選擇成全二人，更提到彼此再見亦是朋友，基哥說：「當然，結咗婚咁耐佢唔會話好開心，但見我都既然係咁，佢都話，好啦。佢亦都係好明理嘅，感情呢啲嘢，真係到嘅你冇得諗，應該話唔到你諗，亦都唔到你話唔去諗。佢都覺得，你既然日諗夜諗，『若你愛她我成全～』啦。（有冇覺得對佢唔住？）有嘅，有嘅，呢個絕對。」

基哥講起前妻亦坦言有愧對對方之處，幸好對方亦明白事理，成全他和Chris。（攝影：潘樂文、麥超億）

喜好話題極投緣最愛玩飛機 打破36年年齡差

很多網民因為基哥與Chris的年齡差，就定型了「老夫少妻」註定是有企圖，覺得關係可能建基於物質，Chris卻說：「唔係你哋諗咁樣，可能因為我成長同接觸嘅嘢，令我好仰慕、好欣賞佢。」她指二人不論飲食習慣、音樂喜好、對詩詞歌賦的欣賞等等，都非常相似，「如果要搵一個同我諗嘢或者認知相投嘅人，同我差唔多年紀，我會覺得佢幼稚過我。」年齡上，兩人確實相差三十幾年，不過由於Chris比較成熟、基哥又心境年輕，所以思想差距其實沒想像中大，加上他們最大的共同興趣——飛機，一講就講到雞啄唔斷，相處起來根本冇代溝。Chris此時又讚基哥：「一開始佢最吸引我，係我冇諗過有人玩模型飛機玩到好似真飛機咁，我由細到大覺得模型飛機只係一種玩具，但係佢可以玩到咁專業，真係令我開咗眼界！」

Chris本身是飛機工程師，懂得維修飛機之餘，亦有駕駛小型飛機的執照，這點與基哥可說是非常夾！（Instagram：chrisart1017）

而基哥本身亦醉心模型飛機，Chris更說：「佢玩模型飛機玩到好似真飛機咁。」讓她非常欣賞，而玩模型飛機需要極大體力，這亦是基哥保持年輕健康的原因之一。（受訪者提供）

而基哥也表示：「講出嚟可能你哋唔信，好得意，我好鍾意3、40年代嘅英文歌，若然我架車裡面播放嗰啲音樂，我隔籬嗰個唔鍾意聽，講真我都覺得有啲格格不入。但係佢鍾意嘅歌係我鍾意，我鍾意嘅歌係佢鍾意。」Chris馬上搶白：「係我播畀佢聽！」除了這些古老的英文歌，她最愛聽的當然就是基哥唱的歌，亦馬上迷妹上身說：「我覺得而家真係識唱歌、唱得好，甚至乎一聽就知道係佢把聲，依啲已經係好有味道嘅嘢。我每一次都好認真咁聽，有時佢Send出嚟啲視頻，多數都係我拍，我仲會研究埋點樣收音……」基哥亦絕對收到她的愛，並謂：「有人真心去欣賞我唱歌，你自己都會感覺得到係真心，如果明知我唱到鬼五馬六，鵝叫咁，聽兩嘢就唔聽啦。」

Chris每當講起欣賞基哥的地方便滔滔不絕，自認是Fans的她，眼神亦流露仰慕之情。（攝影：潘樂文、麥超億）

基哥籲相信緣份：我好清楚知道佢真心鍾意我

他絕對明白大家的擔憂，但或許是因為大家根本未見過他們實際的相處情況，便已經七嘴八舌，有了預設立場。基哥解釋：「老實講，若然一個處心積慮或者心腸歹毒嘅女人，我相處咁耐我自己唔知？當然亦都有人寫，話：『你色迷心竅啦，你識咩吖？你諗咩吖？』點解個心可以陰暗到嗰個程度？」

他叫大家無需將事情想到太複雜或負面，嘗試相信緣份、相信愛情，「好多人諗到好負面，咩臨老入花叢，仲有好多評論，話『貪佢老？貪佢有錢咋，掠晒佢啲錢！』老實講，呢個世界無需要咁負面。」又續說：「若果唔係緣份，走唔到一齊，點解你娶你老婆呢？點解你揀咗呢個老公呢？世界上咁多人，點解唔嫁第二個呢？娶第二個呢？我可以反駁返佢，緣份囉。」而最後，講到他又最愛Chris什麼，他簡而精地回答：「咩都假，我真係好清楚知道佢真心鍾意我，一點已經夠。」