你看不到的《萬千星輝頒獎典禮2023》　紅地氈呢位女星唔好睇漏眼

《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚（14/01）舉行。TVB頒獎典禮移師到澳門舉行，台前幕後過百人由將軍澳搬到澳門大搞，認真大製作。不過，對比起TVB一廠，澳門場地似乎就沒那麼有氣派。根據網上資料顯示，這個場地大多用於婚宴擺酒或聚會，又難怪幕前看上去會「爭少少」。



《新聞女王》成《萬千星輝頒獎典禮2023》大贏家。（葉志明 攝）

得獎者經過都要攬一攬TVB高層。（葉志明 攝）

不過，婚宴場地也有婚宴場地的好，以往TVB一廠並沒有任何讓藝員們與高層交流的空間，反以在澳門舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2023》予人一種奧斯卡級的形式，得獎者一邊行上舞台，一邊與其他同行、高層握手擁抱。

好感動。（葉志明 攝）

何超儀同曾志偉好friend。（葉志明 攝）

劉穎鏇又攬。（葉志明 攝）

值得一提的是，當晚炎明熹於台上獻唱《抱緊眼前人》以紀念去世的藝人、演員、幕後後，在台上偷偷落淚，其實好可能是因為該環節出現了去年逝世的李玟，而令炎明熹感觸。

聲夢四小花。（葉志明 攝）

炎明熹在台上偷偷喊。（葉志明 攝）

炎明熹曾獲李玟讚有才華，將來必成「樂壇一姐」。（IG圖片）

炎明熹曾獲李玟讚有才華，將來必成「樂壇一姐」。炎明熹坦言得知Coco姐離世哭了很久，最難忘二人第一次見面的畫面，寫道：「原諒我哭了很久，今天終於鼓起勇氣。Coco姐：我永遠忘不了你，忘不了第一次見面時，你給我那個大大力的擁抱，忘不了你緊緊拖住我的手，忘不了你認真地跟我說的話，很多很多的話，更不會忘記你對我的叮囑，給我的溫暖，親愛的Coco姐，你永遠在我心裏，我會永遠想著你。」

炎明熹曾獲李玟讚有才華，將來必成「樂壇一姐」。（IG圖片）

好可愛。（葉志明 攝）

後台伙食好好。（葉志明 攝）

陳豪拖實太太陳茵媺。（葉志明 攝）

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萬千星輝2023紅地氈｜何沛珈兩塊細布遮胸 東張女神條裙開到上腰

陳星妤。（葉志明攝）

廖倬竩條裙應該幾重。（葉志明攝）

何沛珈。（葉志明攝）

劉穎璇。（葉志明攝）

炎明熹。（葉志明攝）

萬千星輝2023｜炎明熹再遇嚴重時裝災難 遭洗版狠批：衣着第一醜

雖然紅地氈部份，炎明熹遭遇「時裝車禍」，不過入場就幸保不失，換上一襲黑色晚裝，令人眼前一亮。紅地氈仍TVB女星「兵家必爭之地」，除了劉穎璇、何沛珈、廖倬竩、陳星妤等女星性感盛裝上陣，原來JW王灝兒的晚裝也極有睇頭，一身透視黑色晚裝，背影更隱約睇到屁股，性感程度絕對不比以上提及的女星輸蝕！

萬千星輝頒獎典禮2023得獎名單｜佘詩曼三料視后 橫掃頒獎禮

JW王灝兒的晚裝極有睇頭。（葉志明 攝）