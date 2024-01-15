萬千星輝2023｜高海寧奪女配角獎　一洗花瓶形象：搣甩咗呢個標籤

無綫（TVB）年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》於昨日（14日）在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。高海寧憑劇集《新聞女王》角色「詩晴Cathy」在頒獎典禮勇奪「最佳女配角」，她接受訪問表示：「好感觸，我現在個腦都係一片空白，頭先我上台之前係好緊張嘅，佘詩曼（阿佘）望住我嗰陣係好緊張，我心諗我都有少少緊張，跟住就公布咗我個名，嗰下突然之間係好開心，好多畫面湧上個腦入邊，我就喺度諗要講咩呢上台。」她指自己的得獎感言是臨場發揮，表達最真實的感受。

高海寧憑劇集《新聞女王》角色「詩晴Cathy」在頒獎典禮勇奪「最佳女配角」。（陳順禎攝）

高海寧高海寧坦言得獎時候腦海一片空白。（陳順禎攝）

被問到婆婆有沒有在家中收看，她說：「佢睇唔到呀！現在呢個時間應該瞓咗覺，佢應該七八點就瞓着咗覺。」她坦言15年才獲得殊榮，婆婆應該會為她感到高興。講到是否憑着角色洗脫性感形象，或者是觀眾既定花瓶的形象，她表示：「我自己又唔係咁睇，其實公司都俾咗好多唔同嘅角色比我去試，所以我一直都唔覺得自己係一個花瓶，自己剩係得性感呢一個標籤，但我覺得今次最開心嘅係連大眾都同我一齊去搣甩咗呢個標籤，同埋認可我嘅演技，咁所以我覺得努力係值得，好感謝我過往演過每一個嘅角色，因為其實係經歷咗咁嘢，變成今時今日嘅高海寧。」她透露已經跟監製報名拍《新聞女王》續集。