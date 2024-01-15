馬浚偉出任新城首席營運總監　新官上場即宣布人事升遷

瓣數多多的馬浚偉，2024年1月正式加入新城廣播有限公司(新城廣播)擔任首席營運總監，上任後積極部署優化工作。今天(15日) 親自歡迎擁有豐富廣播及市場推廣經驗的陳小芝(小芝)回歸新城廣播大家庭，陳小芝小姐將擔任數碼媒體及業務拓展總經理。同時馬浚偉先生宣佈委任葉文輝(啤梨)為創作總監兼繼續擔任節目主持人。這是馬浚偉推動優化新城廣播工作的第一炮，期待今後各項優化改變，將令新城電台展現新景象。



瓣數多多的馬浚偉，2024年1月正式加入新城廣播有限公司(新城廣播)擔任首席營運總監

馬浚偉親自迎接陳小芝首天上任並會見傳媒，陳小芝為新城廣播開台元老DJ之一，1991年7月1日為新城廣播啟播日，陳小芝當時已獨當一面，不單止是節目主持，更擔任新城娛樂台「創作總監（節目及廣告)」，成績斐然。陳小芝於2006年離開新城廣播，並先後於不同機構發展。馬浚偉表示：「陳小芝多年來在不同類型媒體及商業領域發揮所長，歡迎回到新城廣播的大家庭，相信小芝通過融合多年來各類經驗，將為新城廣播開創新局面。」

馬浚偉新官上任即有人事升遷，邀陳小芝回巢新城，而葉文輝則升職。

馬浚偉同時亦宣佈及祝賀葉文輝升職之喜。葉文輝1997年11月3日加入新城廣播，主持不同節目而且受聽眾歡迎，及後更以DJ歌手身分出唱片，名曲《I Believe》成為熱門流行曲的代表作，顯示了他多才多藝的一面。多年來，葉文輝多次獲各界頒授獎項，曾經獲「第七屆華語音樂傳媒大賞-粵港最受歡迎DJ歌手藝人」、「第三屆勁歌王總選頒獎禮(廣州)-最佳DJ歌手」、「2011年度十大勁歌金曲頒獎典禮-最受歡迎合唱歌曲銅獎」、「演藝家年獎2006-我最喜愛DJ-銅獎」等，在社會服務上亦不遺餘力，曾獲「義務工作發展局」頒發《傑出義工》獎。

陳小芝與葉文輝先後在新城工作多年

葉文輝升任創作總監後，未來職責會在各種創意專案中構思和實施概念、指導方針和策略，並監督相關項目按計劃完成。並與各部門主管及同事合作，瞭解客戶、聽眾及觀眾的需求。同時引導主持人對節目的創意，啟發各種可能性。他亦會繼續監製及主持星期一至五《梨事會》，而當年的經典熱播節目《卡拉O Babe》將再度回歸，由當年聽眾來電唱卡拉OK，改為邀請歌手現場唱歌直播，讓歌手們有更多表現機會。