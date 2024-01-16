女星瘋狂減肥激瘦直播身形震撼視覺　網民憑一點質疑靠打針抽脂

現年38歲的「細細粒」陳嘉佳多年來憑著肥妹可愛形象成功入屋，自從她年前約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，經常在抖音開直播，成為美食帶貨達人。近年主力在內地發展的陳嘉佳，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅，她卻依然繼續食不停，一度令網民十分擔心她的健康狀況。不過細細粒於去年下定決心，開始認真積極減肥，且日漸見到成績。今年元旦日，細細粒就分享了一段短片，片中的她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖的她簡直是判若兩人；她最新的自拍近照更是撞樣了1996年港姐冠軍李珊珊。

去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

昨日細細粒再次分享她減肥成功後的最新自拍靚相，並留言寫道：「其實真係估唔到我真係會瘦到，唔知120既我會係咩樣」。穿上黑色吊帶連身裙的她，露出白滑香肩和鎖骨，激瘦的她五官輪廓都更見標緻，加上化了精緻的妝容，的確變得十分之靚女，令人驚艷的感覺，甚至是與之前肥胖的樣子判若兩人。網民都紛紛留言大讚激瘦後的細細粒好靚女，還跪求減肥方法。她的圈中好友就笑言：「衰婆，會唔會靚得太過分」，有網民更指她與李珊珊撞樣。

細細粒真係瘦咗好多。(IG圖片)

細細粒去年底曾透露在2023年已經瘦了60斤 (約66磅) ，相比起體重最高峰更是瘦了100斤（約110磅），現時的她體重80kg（約177磅），足足減了過百磅，相當犀利。她的2024年新年願望就是：「我今年要120斤 (即132磅)！」瘦身成功的細細粒近日在直播中身材就被內地網民截圖討論，指她的瘦得有些奇怪，圓圓的臉和身體不合比例。她的減肥方法亦惹來了網民的熱議，因為細細粒有帶貨減肥產品並聲稱自己是食了該些產品才會瘦下來的，但有不少網民就質疑真確性，甚至懷疑她有可能是靠打針或抽脂減肥的。

細細粒直播時身材激瘦被截圖討論。(小紅書)

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