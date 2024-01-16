劉鑾雄曾指《愛回家》有人「硬膠樣」　網民認為係呢位上位小花？

劉鑾雄之前透露過自己是TVB處境喜劇《愛.回家之開心速遞》（下稱《愛回家》）的觀眾，早前更在記者會上，提及劇中有女藝人「硬膠樣」，令全成競猜究竟誰是劉鑾雄口中的「硬膠樣」。昨日（15日）有網民在小紅書發文，表示看完日前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》後，終於知道誰是「硬膠樣」。

人稱「大劉」的華人置業前主席劉鑾雄去年11月舉行記者會。（廖雁雄攝)

有網民發文表示：「睇完琴晚頒獎典禮 我終於知道大劉講『硬膠』係邊位」，並貼出古佩玲在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最具潛質新人」的照片。古佩玲講得獎感言時，面部表情略顯僵硬，臉頰更出現不明的凹陷，更引起觀眾熱議。有人留言表示：「講野塊面唔郁」、「大劉係咪話緊某個人塊面硬？」、「個蘋果肌做乜？」、「鼻頭都歪…」、「有一邊面凹咗？」、「點解咁怪？」。

表情僵硬。（片段畫面）

臉頰出現不明的凹陷。（片段畫面）

現年24歲的古佩玲於2019年香港小姐奪得季軍，近年加入參演處境劇《愛·回家之開心速遞》，劇中與陳浚霆飾演「素素」、「風少」由歡喜冤家漸漸發展成「友達緣上，戀人未滿」的CP關係，深受觀眾歡迎，形象入屋。不過古佩玲近年傳出面部疑進化的疑雲，有網民認為古佩玲參選港姐時樣子已經非常標緻甜美，根本不需要整容。

有網民認為古佩玲參選港姐時樣子已經非常標緻甜美，根本不需要整容。（網上片段畫面）