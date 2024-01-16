萬千星輝2023｜李佳芯親爆疑「被缺席」真相 14字回應

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》日前圓滿落幕，當晚有份被提名入圍的藝人都幾乎現出席，但仍有約在身的李佳芯（Ali)即使有2項提名在身，卻不見蹤影。由於《萬千星輝頒獎典禮》會在內地播出，有傳Ali仍未獲內地「解封」，故未能安排她到場參與盛事。

李佳芯今日出席品牌活動。（胡凱欣攝）

李佳芯（Ali)今日（16/1）現身觀塘出席活動，就事件接受《香港01》訪問時說：「多謝大家關心。其實我原本諗住出席，但因為之前我係有少少咳，流感係有啲犀利嘅，因為過幾日就要嚟呢度，咁我就喺度諗，始終都咁多人，最終決定唔出席。我諗住唔覺眼，點知原來咁覺眼嘅。（有通知公司？）後尾我係有通知話我唔舒服出席唔到。（網民擔心你『被缺席』，喺網上尋人！）其實我出唔出席都會有好多揣測。而我個人唔喺度，我都有留意邊個得獎，因為我好戥啲同事開心。（網民睇你攞獎會開心啲！）攞獎呢啲係要睇天時地理，唔係咁容易。（又傳你就約滿，唔續約！）其實所有約都好簡單，約還約。本身約仲係有時間，大家都一直都有傾緊啲方案，因為對上一次傾都係上年嘅事，我諗嚟緊下一次傾睇吓會唔會有啲嘢係傾到，始終都係合作嚟，唔係只係單方，大家都想ok，大家都想繼續，係雙方先得。（新年會唔會去旅行散心？）哈哈，唔需要散心，我去行街都可以。」