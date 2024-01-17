飛常日誌｜蔡思貝大方回應網民6千負評：呢個世界多過六千人嘅

TVB熱播劇《飛常日誌》今（17日）在油塘舉行宣傳活動，劇中一班主要演員均有出席。而蔡思貝（蔡思貝)在接受《香港01》訪問時，大方回應自己不受內地網民歡迎的評論，直言繼續努力工作，做好自己最重要。



《飛常日誌》剛開播不久，已引來不少網民批評，被直指劇情較像廣告劇，而在接受《香港01》訪問時，問到有否覺得劇情有好多植入元素，蔡思貝就表示：「唔會，因為入面有好多私人關係，好似同高Ling嘅友誼，我同馬明嘅感情線，其實有好多發生緊嘅事情去推進個劇情。」還揚言劇集是屬於一種淡淡性質的故事，在許多小細節方面會感動人心。

蔡思貝表示劇情會感動人心。（葉志明攝）

而提到近日因高層樂易玲（樂小姐）開小紅書，吸引不少內地網民關注及留言，而有網民就指名道姓表明不喜歡蔡思貝，甚至叫樂小姐別找拍戲，對此蔡思貝就表示：「我都有留意嘅，但唔係第一日嘅事情，由得佢繼續，然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。（覺得自身因咩原因會令到內地網民不喜歡？）呢個我都想知。」

蔡思貝都想知道因甚麼原因令內地網民不喜歡。（葉志明攝）

而提到會否因為緋聞太多關係，使大家對其有不好印象，她就表示：「可能係啦。大家如果有雪亮嘅眼睛都知道點睇。」續問到不喜歡她的人這一則留言多達逾6千like時，她就回應表示：「呢個世界多過六千人嘅。（有指大家覺得你演技差，未夠班是視后等級喎？）呢個都係部份人嘅意見。（有指你太做作喎？）識我嘅人都知道我係點。」認為了解自己的人自然會了解。

蔡思貝表示會繼續做好自己。（葉志明攝）

樂小姐一開小紅書，蔡思貝就已被網民點名不喜歡，問到私下有否與樂小姐傾談這件事，她就表示：「冇呀。」續問到會否做一些事情，令內地網民對自己刮目相看時，她就表示：「其實我每一個工作都好俾心機，我都keep住做返自己。」