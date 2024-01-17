最美港姐年過半百依然靚絕全場贏陳茵媺　巨星巧偶亦被美貌震攝

現年65歲的朱玲玲是1977年港姐冠軍兼最上鏡小姐，憑出眾的樣貌以及獨特的高貴優雅氣質，令她贏得了「最美港姐」的美譽。朱玲玲雖然早已闊別熒幕多年，但她不時都會現身上流社交活動，出席品牌或慈善活動，當中包括由港姐組成的慈善團體慧妍雅集，她還出任永遠名譽會長，多年來一直為慈善出力。朱玲玲與一眾慧妍雅集的港姐師妹感情亦好好，日前眾人就一起為翁嘉穗以及劉倩婷慶祝生日。

曹敏莉與朱玲玲都好靚呀。(曹敏莉ig)

日前1997年港姐冠軍翁嘉穗與即將生日的2009年港姐冠軍劉倩婷一起慶生，多位慧妍雅集好姊妹都有出席，當中包括朱玲玲、1985年港姐季軍王愛倫、2003年港姐冠軍曹敏莉，以及2006年港姐冠軍陳茵媺，幾位不同時代的美女聚首一堂，當然要大合照留念。劉倩婷於IG分享當日的靚相，並留言寫道：「謝謝『慧妍』優雅的女士們為我預備的鮮花和蛋糕，很高興見到Eason（陳奕迅），也很高興能和大家見面。祝同為1月之星的翁嘉穗生日快樂。」原來她們飯聚時巧遇陳奕迅，還趁機一起合照。

翁嘉穗（Virginia）完全無歲月痕跡。（IG：@kashuivirginia）

劉倩婷（ig@sandy.lausinting）

相中可見陳奕迅站在C位，置身於六位港姐中間，陳奕迅雙手交叠放在前，表現得十分乖，與平日的俏皮活潑形象截然不同，未知是否因為見到朱玲玲這位重量級前輩。朱玲玲狀態絕佳，無論樣貌身材都不似她的真實年紀，Keep得極好，甚至比她的師妹更靚更搶鏡，超凡美貌不輸出名甜美到暈的陳茵媺。

翁嘉穗慶祝50歲生日。(ig圖片)

六位港姐都好靚。(ig圖片)

翁嘉穗與劉倩婷一起慶生。(ig圖片)

劉倩婷。(ig圖片)