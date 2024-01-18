名模人妻現身街坊茶檔獲百億富豪老公親自接送　一行為似皇后出巡

熊黛林（Lynn）於2016與身家以億計的郭可頌結婚，並於2018年4月誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，一家四口生活得非常幸福。她不時會於社交網分享生活點滴，大曬溫馨家庭生活。熊黛林與郭可頌由拍拖到結婚，至今多年來一直十分恩愛，雖然已為人父人母，重心都以一對寶貝女兒為先，但兩人仍不忘爭取時間享受二人世界，經常出雙入對，孖住拍拖。

熊黛林早前發文賀結婚7周年。(微博圖片)

日前就有網民在大坑一家茶檔偶遇熊黛林與老公郭可頌，並拍了視頻放上社交網分享。該名網民邊拍片邊驚嘆：「熊黛林好靚女呀！」在場的街坊亦不禁高呼大讚：「好靚女！」原來當日熊黛林正在茶檔進行拍攝工作，完成拍攝後即獲老公郭可頌親自來接她收工，極之寵妻。熊黛林就如小鳥依人般繑實老公，相當sweet。熊黛林全程表現親民，任影唔嬲，臨離開茶檔時，她還向茶檔老闆道謝：「今日麻煩曬你呀！」十分有禮。

熊黛林與老公郭可頌結婚7周年高調放閃。(微博圖片)

生圖之下的熊黛林狀態絕佳，不少網民都紛紛留言大讚她樣靚身材正且氣質出眾，散發出明星風采，在人群中特別亮眼。而有眼利的網民就認出熊黛林身上所孭的黑色Hermès Constance Bag 24，炒價約18萬，很是搶鏡，指她貼地現身平民茶檔，卻孭住貴價名牌手袋，有很大反差，貴氣得有如皇后出巡。

熊黛林keep得好好。(ig圖片)

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