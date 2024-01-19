港姐冠軍莊子璇驚現呢個節目嚇親網民　TVB聲夢小花疑出錯被換走

應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）入行後備受TVB力捧，第一年便做台慶大騷司儀，並於《萬千星輝頒獎典禮2023》入圍「最具潛質新人」。雖然被指工作機會比同屆佳麗少，連同屆五強佳麗郭珮文都率先跑出，莊子璇受訪解釋，因仲有半年才畢業，才主動要求減少工作量。

莊子璇。（葉志明攝）

近日莊子璇竟驚現TVB音樂節目《J Music》，引起網民熱議。TVB音樂節目《勁歌金曲》去年已由《J Music》取代，並由聲夢成員潘靜文、冼靖峰、何晉樂等人主持。而今個星期日即將播出的最新一集中，潘靜文竟不見影，取而代之的是莊子璇。預告中可見，該集嘉賓為唱作人馮允謙，演唱MC張天賦的《世一》，而莊子璇在旁陶醉聽歌，更不忘識做畀心心。

莊子璇現身《J music》。（TVB截圖）

有網民疑惑為何TVB會安排莊子璇入音樂節目，並疑惑是否換走了潘靜文，「這個節目 不是一直係潘靜文主持的 無端端來個港姐主持她識條鐵啊？又不是音樂出身唱個心急人上 唱不點」、「還我潘静文」、「一看就是當主持人」。有網民猜測是否潘靜文台慶出錯被斥，令公司決定將其調職，「會不會是潘靜文在台慶主持抽獎時出現小錯誤。公司調職了？」另有網民則支持換人，想聽莊子璇唱歌，「其實我倒係想聽吓佢開口唱歌 佢都主持都已經睇過啦，咁如果佢唱歌係魔音嘅話，就好好玩啦㗎。」

莊子璇畀心心馮允謙。（TVB截圖）

莊子璇畀心心馮允謙。（TVB截圖）

去年11月《萬千星輝賀台慶2023》潘靜文打斷「細細粒」陳嘉佳抽獎、又從車婉婉手上搶走扭蛋讀出抽獎者名字，被斥舉動無禮；但有網民為潘靜文講說話，稱她才25歲，後生女缺乏經驗。

翻查維基百科，這集在本周日（21日）播出。（網上圖片）

潘靜文一向是《J Music》主持。（節目截圖）

去年11月台慶，細細粒上台抽獎，被潘靜文打斷。（節目截圖）

細細粒表情愕然。（節目截圖）

細細粒好驚訝，情況尷尬。（節目截圖）

車婉婉台慶抽扭蛋。（節目截圖）

取出扭蛋後，潘靜文將車婉婉手上的扭蛋搶走。（節目截圖）

潘靜文搶走扭蛋。（節目截圖）

車婉婉隻手仲停留半空中。（節目截圖）

潘靜文聲夢小花出身。

潘靜文靚女相。（IG@whentherocksing）

潘靜文靚女相。（IG@whentherocksing）

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