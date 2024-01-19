獨家｜李龍基未婚妻被質疑學歷做假　再晒出關鍵證據證明實力

早前李龍基未婚妻王青霞（Chris）接受《香港01》獨家專訪，展示多張學歷及其他專業資格的證書，強調自己家底一定不差、10歲就往海外留學，更有兩層物業，根本冇需要呃錢。更提到她在奧地利學一個飛機駕駛課程都超過10萬美金；直升機課則12萬美金，近年則忙著幫國內做飛機零件採購，一切也離不開她最愛的飛機。

不過有YouTuber Smart Travel 對王青霞（Chris）其中一張單據相當質疑，更指出單據上有五大疑點，直指Chris造假。

有YouTuber指出這張單據有五點錯誤，因此質疑Chris的學歷。

單據上有串錯了三個字

YouTuber Smart Travel 指出單據上有五大疑點，首先單據上學校校徽竟然緊貼學校名稱，指其製作相當粗疏，第二，Student Pilot Name 沒有理由寫著Chris Wong，應該寫上王青霞英文全名，第三、optional寫了optioanl，第四、referred 寫了refered、第五letter寫漏了r，因此質疑Chris這張單據的可信性。

王青霞早前提供的證書。（受訪者獨家提供）

不過對於Youtuber的質疑，就此時《香港01》亦訪問了王青霞，問她有否留意單據上的多個錯字，她說一早知道：「當然有啦，只不過對方的報價才是我關注的地方，因為當時關注的是價格，收到好幾間學校報價，只是我收藏了這個就把當中一個報價拿給你（香港01）看看而已。」

王青霞早前提供的證書。（受訪者獨家提供）

對於網民、YouTuber質疑其學歷，王青霞決定再次拿出關鍵證據，力證自己的確有上過關於飛行的課程。王青霞獨家提供相片及片段，包括有上課當時情況，駕駛飛機時的情況，她希望對提出質疑的人，透過這些鐵証還她一個清白。

王青霞再提供自己上堂的情況。（受訪者獨家提供）

王青霞再提供自己上堂的情況。（受訪者獨家提供）

與眾人合照。（受訪者獨家提供）

王青霞再提供直升機內部。（受訪者獨家提供）

王青霞再提供直升機外部。（受訪者獨家提供）

王青霞再提供直升機內部。（受訪者獨家提供）

王青霞再提供自己住在直升機上的照片。（受訪者獨家提供）

王青霞再提供自己住在直升機上的照片。（受訪者獨家提供）

王青霞再提供自己住在直升機上的照片。（受訪者獨家提供）

上堂資料。（受訪者獨家提供）

notes都有。（受訪者獨家提供）

試卷。（受訪者獨家提供）

跟直升機的自拍。（受訪者獨家提供）

跟直升機的自拍。（受訪者獨家提供）