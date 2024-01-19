李龍基未婚妻CHRIS曬還錢記錄　自爆大手買賣私人飛機証財力雄厚

李龍基未婚妻王青霞（Chris Wong）近日是非一單接一單，繼學歷家底被質疑後，又傳出她曾在2018年於美國徵婚，兼向人借錢不還失蹤。她獨家向《香港01》披露還錢證明，指絕不介意公開銀行紀錄，更爆出曾以私人名義買賣飛機﹗



李龍基未婚妻CHRIS被爆借錢後失蹤 親曬證據回應早已還清

Chris被指貪錢、拜金，但其實她家境及人工也不差，原生家庭條件相當好。（攝影：潘樂文、麥超億）

有YouTuber指出這張單據有五點錯誤，因此質疑Chris的學歷。（影片截圖）

問到Chris會否介意公開銀行紀錄，她表示絕不介意：「我真係唔介意，因為銀行嘅流水（記錄）我改變唔到嘅，專登去搵俾你睇。當年我係還咗錢個記錄一定keep，因為當時要同公司要對番啲賬，所以佢以為我唔見咗個記錄就錯啦。當其時我唔係爭好多錢，你見到喺我呢一邊轉帳出去嘅係17萬美金咁樣轉，因為當其時我要買一架灣流飛機（私人飛機），但以公司名義去買的話交嘅稅項會好高，個人購置稅項較低，所以我就用咗自己私人名義去買架飛機，你可以睇到我裡有17萬美金就係買賣飛機嘅數。

李龍基未婚妻王青霞（Chris Wong）獨家提供還款證據。（受訪者提供）

李龍基未婚妻王青霞（Chris Wong）指銀行記錄上除了有還款30000的證據，兩筆17萬元是買私人飛機，力證財力雄厚。（受訪者提供）

Chris又回憶借錢原因：「當年我借錢係因為當其時貿易戰，喺國內過嚟嘅錢未到賬，隔咗一段時間先到賬，過程當中我都依然因為公司要周轉，到最後我還番嘅俾佢嘅時候，因為公已經充裕番啦，還咗錢俾佢之餘自己仲要買咗架灣流飛機（私人飛機），記錄兩次俾咗17萬美金，咁兩筆喎兩筆嘅17萬美金，咁你覺得即係我買一架飛機咁多錢，你嗰3萬蚊美金會唔會唔還俾你？」

CHRIS對爆料相當無奈。（攝影：潘樂文、麥超億）

對於當年影片被公開，Chris相當憤怒：「如果冇心還錢，我亦都唔會錄一個咁嘅視頻，個視頻亦都保護咗對方，一個即係借錢俾我嘅時候要我還錢嘅嗰個account，係因為我實實在在要還番俾佢，咁，即係佢而家再攞番一個佢冇刪嘅視頻，仲要喺呢個時間先拎嚟聲討我，我覺得佢趁熱度囉，呢種行為真係好可恥啊。」

王青霞早前提供的證書。（受訪者獨家提供）

王青霞再提供自己上堂的情況。（受訪者獨家提供）