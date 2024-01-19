李龍基未婚妻CHRIS被爆借錢後失蹤　親曬證據回應早已還清

現年73歲李龍基與細自己36年的王青霞（Chris Wong）譜「爺孫戀」，拍拖4年一直都恩愛甜蜜，但外界一直不睇好，因李龍基曾講過將7個物業轉到未婚妻名下，令Chris被冠上拜金女之名。近日再傳出2018年CHIRIS曾於美國西雅圖登報徵婚，更拍下視頻向人借3萬美金後失蹤不還，對此CHRIS親回應《香港01》。



李龍基與細自己36年的王青霞（Chris Wong）譜「爺孫戀」以來是非多多。（攝影：潘樂文、麥超億）

早前基哥與CHRIS接受《香港01》獨家專訪時，對外界質疑一一回應，CHRIS強調自己家底不差10歲就往海外留學，更有兩層物業，根本冇需要呃錢。她甚至說：「我嘅原生家庭唔好條件嘅話，冇可能畀到我咁多嘢。如果等陣比張帳單你睇我讀書要幾多錢，正常人都好難處理，佢（李龍基）唱到嘔都未必搞得掂。」

Chris被指貪錢、拜金，但其實她家境及人工也不差，原生家庭條件相當好。（攝影：潘樂文、麥超億）

除了出名畫人像，Chris亦擅於繪畫動物。（Instagram：chrisart1017）

不過近日再有人爆料，YouTuber Smart Travel 稱獲報料，CHRIS在一間酒店房拍片，片中對住鏡頭指自己在2018年3月30日借款3萬美元，Tsar Pang指2018年CHIRIS曾於美國西雅圖登報徵婚，與一名男士約會後表示自己生意周轉出問題，向該名男子借3萬美金，拍下片段作證，更指她借錢後失蹤不還。

李龍基同未婚妻Chris。(ig圖片)

YouTuber Smart Travel 稱獲報料，CHRIS在一間酒店房拍片，片中對住鏡頭指自己在2018年3月30日借款3萬美元。（攝影：潘樂文、麥超億）

對此《香港01》向CHRIS查證，她提供了2018年3月的入數紙及銀行月結資料，回應自己早就還錢，更直指未與該男子發生關係：「當然冇發生關係，因為當年因為公司發放工資因為國內的資金來不及，我臨時問他能不能借，我在西雅圖酒店內拍的片是我當時候借錢的片段，我借得是3萬美金，如果我沒有公司資產和公司資源，根本不可能借那麼多一筆錢給我。網上說我欠三萬元債務！我當年隔了幾個月已經歸還，我可以坦白披露流水！看看對方除了那個18年的視頻！我還款和流水截圖視頻都都可以公開！對方我只能把對方帳戶信息都公開了！因為我已經還了！他隔了六年才來討債。」

李龍基未婚妻王青霞（Chris Wong）獨家提供還款證據。（受訪者提供）

李龍基未婚妻王青霞（Chris Wong）獨家提供還款證據。（受訪者提供）