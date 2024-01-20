吳浩康爆近8 成藝人月薪有幾低 一個理由去做地盤唔去借錢

吳浩康在1999年參加《全球華人新秀賽》在總選獲得季軍，簽約華星入行，去年和合作20 年的英皇娛槳約滿後離開，11月公開去了地盤開工，日前他接受Youtube頻道BBO | Black Box office訪問時，就坦言自己的歌手夢並未發完，香港很多歌手的堅持精神實在是值得尊重，而他去做地盤是因面皮薄。

吳浩康接受Youtube頻道BBO | Black Box office訪問（Youtube截圖）

低潮是自作自受

吳浩康說參加《新秀》對他而言是：「我人生好重要嘅mile stone，就係16歲參加比賽。」後來他2003簽約英皇，因唱功曾被喻為「「靚仔版」陳奕迅，回想當年，吳浩康說：「一起步嘅時候超順暢，所以就會覺得好多嘢好容易，因為生活太順暢、太好玩，所以就年少輕狂。」2004年在警方一次掃毒行動中，吳浩康被捕和藏有危險藥物罪名成立，所以對之後的事業低潮，他說：「我嘅低潮全部都係自己帶畀自己，自己搞出嚟。」

吳浩康在6 歲參加《新秀》。（吳浩康IG）

不能用養仔做借口

去年始去做地盤，吳浩康說是因為自己面皮薄，「年紀越大面皮越嚟越薄，唔想去用借錢，或其他嘅方法去過呢個時期。會介意第日個仔，會聽返啲咩說話，佢冇話過『老豆，你去借錢畀我買尿片呀』佢冇講過，佢冇咁做，我唔可以喺佢冇得揀嘅時候，用養育佢嚟做名義去借錢。如果未可以透過唱歌去賺錢，我咪做住其他嘢去搵錢囉。」

吳浩康說不能用養仔作為去問人借錢的借口。（吳浩康IG）

拍戲同地盤一樣環境

吳浩康說自己現時星期一至四返地盤，八點到下午五點收工回家沖涼，看他太太是否有東西要他去買，然後就馬上返studio教學生唱歌教到十一點。有時吳浩康會在網上分享自己當日食甚麽早餐，他說如果要食早餐，就要早上5時45分就起床，「咁先至可以有個短短嘅me time。」被問到這樣的生活豈不是比做歌手更攰？他帶點自嘲說：「做歌手都可以好攰㗎，我冇嘢撈啫。其實如果講環境惡劣，拍戲惡劣啲，拍戲係好辛苦嘅。大家以為啲明星可以好好咁坐喺度食飯，你要好明嘅明星先至可以，如果唔係都係沙塵滾滾（環境）好惡劣。」

喙浩康一直有教唱歌賺錢。（Youtube截圖）

公開求PM介紹

吳浩康在2023 年開始去做地盤，但就在11月才拍片公開此事，他說在開工時「好多人拍到，拍到我都覺得煩。啲人會講你係公眾人物，拍吓你預咗㗎啦，係唔犯法、係預咗，但係唔代表舒服，如果我冇公開講過你哋就好似發現新大陸咁，我公開講咗佢喇你哋唔使咁好奇。」他說做地盤目的只有一個「淨係為出糧嘅啫，冇諗過大家對我有任何睇法，如果要扮嘢嘅話，我使乜黴咗咁多年至去做。」對於有人說他返地盤都只是「hea」做，他說：「我覺得睬佢都嘥氣，如果你搵到份工畀我hea做，又有糧出嘅，不妨PM（私信）我。」他說自己只需要對出糧給他的老闆，和合作的人交代，「如果呢一班人話我hea，我就真係會檢討。」

吳浩康說做地盤是為了賺錢。（吳浩康IG）

要欣賞香港藝人精神

由藝人轉去做地盤，有些人會很負面地認為他在娛樂圈「撈唔掂啦，一早就應該去（做地盤）。」吳浩康說：「香港以我理解，佔咗有75%嘅藝人，收入不如一個地盤工人，我哋要欣賞嘅係香港藝人漂亮嘅spirit、咁辛苦都繼續捱住。」吳浩康說之前聽過有一番關於他的話是，「去TVB大台又唔要佢，ViuTv又嫌佢老，內地？你睇佢公司都唔推佢返去，你就知佢冇路行啦，度度都唔要佢。」他覺得描述得很貼切。「度度都冇一個落腳地，所以我自己曾經都會覺得，究竟自己可以做啲咩呢？」

吳浩康並未有放棄演藝工作。（吳浩康IG）

還在發歌星夢中

最近有網友跟吳浩康說「好欣賞你終於唔發明星夢啦」他說：「我做呢份工就係為咗，搵多啲錢嚟發我嘅明星夢。我都同佢講，對唔住我係未醒嘅，我唔會醒，我只會用一啲實際嘅方法，實踐佢出嚟。」吳浩康說最初他去找地盤工時，對方故意派好辛苦的工給他，到見到他去開工時，對方說：「估唔到你真係嚟喎，我買咗你唔嚟。」做地盤之後竟然會為吳浩康帶來一些演出機會，就是一些建築商找他做annual dinner嘉賓，他說：「好開心，成件事係好溫暖嘅。」因為那些公司的寫字樓同事會像其他歌手的粉絲般，在現場為他舉牌支持他。

吳浩康的終極夢想依然是做歌手。（吳浩康IG）

總有一日會回去

吳浩康說他現在的老闆說會盡量安排工作給他，跟他說：「畀你做嘢係因為你係我朋友，但係喺心入面，做咗朋友就更加想喺銀幕見到你，多過喺地盤見到你，所以你要放假就同我講。」吳浩康在講這段話時，自己也非常感動，連地盤認識的人都支持他絲繼續追歌手夢。他說去年在亞洲博覽館做工程，見到叱咤頒奬禮時很多歌手在門口同fans慶祝，他說：「嗰條路就係我每晚收工都會行過嗰條路，我由頭到尾都知道，有一日我會返去。」未以得奬歌手身份回到舞台前，吳浩康下月就會開個人演唱會，再次以歌手身份出現。