李龍基女友Chris被爆發生性關係3次借3萬唔還　激動澄清逐點反擊

李龍基與未婚妻王青霞（Chris）的爺孫戀成為城中熱話，不過近期就相繼有YouTuber指Chris學歷造假、淘寶買畫當自己作品、曾於美國徵婚、借錢唔還等傳聞，不過王青霞亦有澄清，指傳聞並非事實，令整件事「花生度」急升。

最近有YouTuber在頻道《Smart Travel》直播中爆料，債主阿偉指李龍基未婚妻Chris曾向他借錢三萬美金，也曾用裸照氹他，更指見面後曾發生關係三次。

但對於阿偉在直播中的指控，王青霞提出證據逐點反擊。



李龍基與未婚妻Chris的爺孫戀成為城中熱話。（截圖）

李龍基與未婚妻Chris的爺孫戀成為城中熱話。（資料圖片）

債主阿偉指Chris借三萬美金唔還

有一名聽聲音似是60多歲的自稱債主區陽偉接受YouTuber Smart Travel訪問，他表示在數年前認識了Chris，其後Chris就表示自己有公司，但最近資金周轉出現了問題。他說：「佢（Chris）話自己好有錢嘅，直升機都有兩台。佢父母喺洛杉磯，英國留學，10歲嚟咗美國。我哋嗰時乜都講，佢話資金周轉唔到，問我可唔可以借三萬（美金），兩個星期。」

爆收Chris裸照再發生三次關係

節目主持問他和Chris「拍拖」時做了什麼，想了解他們發展到什麼地步。債主阿偉就回答：「我同佢喺微信識，我同佢住城市唔同，我住西雅圖佢住鳳凰城。有呀，我嗌佢拍啲裸照我睇，跟住佢就send咗畀我，我一直都收藏咗嘅。」其後主持人就補充，王青霞（Chris）在未見面之前，就已傳送過裸照給當事人，其後見面時亦發生過關係。主持人亦表示，裸照中都是遮了樣貌的。

72歲李龍基與年齡相差36歲的女友Chris Wong發展「爺孫戀」。（IG照片）

主持又問債主阿偉，覺得發生關係時與裸照相差多少，阿偉就十分肯定的說：「同一個人嚟，百分之一百係佢！」節目中亦透露，阿偉將一張印有Chris Wong照片的駕駛執照給主持看，主持亦證實是同一個人。

自稱阿偉的債主透過節目，大爆李龍基未婚妻Chris曾傳過裸照及與他發生關係，期後向他借了三萬美金。（IG圖片）

指Chris曾聲稱自己開製造直升機公司

阿偉也說，Chris曾向他表示自己是開直升機公司，是製造直升機的公司：「佢仲開埋個視頻畀我睇，我諗住咁有錢冇所謂啦，就借三萬蚊（美金）畀佢。嗰三萬蚊仲係我賣咗廣州（樓）節衣縮食，筆錢要喺美國買屋。佢呃我嗰時，我諗過自殺呀！知唔知呀？佢幾乎害死我。」

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指Chris坐飛機搵阿偉 發生關係翌日去銀行取款

阿偉也爆料，Chris乘坐民航機到西雅圖後，就和阿偉到酒店房發生關係。阿偉說：「係呀，做愛囉。我做咗一次愛已經冇晒力，準備瞓覺，跟住佢仲搵個屁股撞我條腰，我話咩事？佢先話『再嚟一次得唔得？』我死要面，跟住又咪做囉。早上之後又做咗一次囉，我係俾佢財色兼收，之後咪開車載佢去李小龍博物館。之後去唐人街全記食雲吞麵，我請嘅，跟住去富國銀行，去保險箱，跟住我仲話『一齊入去。』佢唔敢入，因為入去之前要用身份證登記，之後我拎咗三萬蚊。」

阿偉表示，取錢後又到了另一間銀行過數給Chris，之後兩人又到了李小龍墳墓參觀，才接載Chris到機場離開。

Chris被指貪錢、拜金，但其實她家境及人工也不差，原生家庭條件相當好。（攝影：潘樂文、麥超億）

除了出名畫人像，Chris亦擅於繪畫動物。（IG圖片）

Chris自小與飛機結下不解之緣，亦是這方面的專家，有多個專業資格。（受訪者獨家提供）

李龍基未婚妻Chris激動澄清已還錢

《香港01》就網上節目內容向李龍基未婚妻Chris查詢，她回覆說：「對方作大的好厲害，他希望特別展現自己能力，我當初去西雅圖我去了不足24小時，我完成轉帳已經回到亞利桑那，還有我去了拜祭偶像李小龍。」

她回覆說：「對方作大的好厲害，他希望特別展現自己能力，我當初去西雅圖我去了不足24小時，我完成轉帳已經回到亞利桑那，還有我去了拜祭偶像李小龍。」

加添五千人民幣答謝

她回應：「你自己看看，我發布李小龍的已經回到錢德勒，我30號完成了匯款已經回到亞利桑那州，過程當中給了他四千美金沒有完整支付的過程，之後一筆過還清了，我還發過五千人民幣微信支付給對方答謝，發放的人是我家姐轉給我的。我希望你清楚的是！我29號旁晚（傍晚）才到西雅圖！當天晚上吃了飯已經回去休息對方第二天給我錢我的票據支付時間。」

李龍基未婚妻Chris激動澄清已還錢。

李龍基未婚妻Chris回應裸照、發生關係問題

有關傳裸照的事，李龍基未婚妻Chris就回答：「我曾經有接觸他，當時沒有真正見面！我有發過性感照片不是裸照！見面我沒有和他一起！還有為什麼我有銀行流水。」

李龍基女友Chris提出證據。