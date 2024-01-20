前TVB天氣女郎曬婚照賀結婚10周年　婚禮豪花逾300萬升呢馬主夫人

現年39歲的黃婉曼（Icy）自2009年開始擔任TVB天氣女郎，2010年離巢後，2014年嫁給會計師兼馬主馮柏基，有指兩人的婚禮豪花逾300萬，先在意大利舉行婚禮，返港後在洲際酒店筵開50圍大搞豪華婚宴。黃婉曼婚後為老公誕下兩女，轉眼間踏入結婚10周年，今日（20日）她在IG曬出婚照，慶祝結婚10周年：「結婚十年啦，通常呢個時候先會睇番（返）啲相，原來當時哭得咁尷尬。我是在意大利結婚的，好想番（返）去行下。」

2014年結婚。（IG@icy.wong）

當年在意大利舉行婚禮。（IG@icy.wong）

相中所見，身穿低胸露膊婚紗的黃婉曼，情深款款地望着老公，當年在意大利影的婚照亦相當唯美，網民紛紛留言大讚她十年如一日靚女！黃婉曼在2009年被選中擔任《晚間天氣報告》主持，憑一句「我哋一齊跳出香港」深入民心，深受網民喜愛，其後她一度離巢，重返TVB後在體育部主持世界盃節目，之後黃婉曼轉戰馬圈，擔任馬會節目《放眼馬世界》的客席主持，因而認識會計師兼馬主馮柏基，兩人在2014年結婚，而黃婉曼亦升呢馬主夫人。

黃婉曼在2009年被選中擔任《晚間天氣報告》主持。（影片截圖）

黃婉曼曾擔任馬會節目《放眼馬世界》的客席主持，因而認識會計師兼馬主馮柏基，兩人在2014年結婚，而黃婉曼亦升呢馬主夫人。（IG@icy.wong）

婚後黃婉曼到日本東京修讀藍帶麵包課程，2019年她投資7位數開設麵包烘培餐廳，可惜近年飽受疫情打擊，生意大跌，最後在2022年宣布結業。餐廳結業後，黃婉曼開始復出幕前，與梁凱寧一起主持港台節目《醫生與你》及《凝聚香港》，雖然黃婉曼已是人妻人母，但保養得宜的她魅力不減，依然大受歡迎！

與梁凱寧一起主持港台節目《醫生與你》及《凝聚香港》。（IG@icy.wong）

魅力不減！（IG@icy.wong）