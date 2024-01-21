李龍基未婚妻Chris負面新聞愈揭愈多被指大話精 基哥8字親回
撰文：金秀玲
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李龍基早前偕未婚妻王青霞（Chris）接受《香港01》獨家專訪，原本是想澄清冇將七層樓轉名予Chris，以及否認悔婚之說等等，目的為杜絕不實謠言，殊不知卻爆出更多是非。
報道刊出後，有關Chris的傳聞負面消息愈爆愈多，包括淘寶買畫、假學歷、為借3萬美元與債主發生性關係、傳送裸照予債主等，最新消息是有YouTuber指Chris曾冒認是繆騫人女兒等等，不過Chris並無潛水，繼續提交不同證據反擊負面指控。
Chris向《香港01》表示，說她冒認是繆騫人女兒實在作得太大了，強烈否認說：「繆騫人息影多年，沒有必要搞著她，她現在支持我老公也不會合照或者爆（曝）光，所有人都知道繆騫人不生小朋友，何況我出生的年紀人家還沒有息影，她九十年代才息影的。我要混娛樂圈方法多的是，我曾經發布過自己父母的照片，我老公也保留了，而且是多年前發布已經被我刪除，我還發布了自己長輩的照片，有人跟惡意借用我親外公的照片。」
而面對未婚妻負面新聞纏身的基哥，則相對沉默，他向傳媒坦承確實心情混亂，不便作出任何回應，又指需時了解事件。而今日（21日）《香港01》記者再關心基哥心情，他說：「我可以的，感謝你🙏」當問他可有任何事情想補充時，他就簡短回覆：「沒有什麼了，感謝你🙏」