李龍基未婚妻Chris負面新聞愈揭愈多被指大話精　基哥8字親回

李龍基早前偕未婚妻王青霞（Chris）接受《香港01》獨家專訪，原本是想澄清冇將七層樓轉名予Chris，以及否認悔婚之說等等，目的為杜絕不實謠言，殊不知卻爆出更多是非。

基哥與Chris原本是想透過專訪闢謠，豈料有關Chris的負面新聞卻愈揭愈多。（攝影：潘樂文、麥超億）

基哥與Chris經常出雙入對。（攝影：潘樂文、麥超億）

報道刊出後，有關Chris的傳聞負面消息愈爆愈多，包括淘寶買畫、假學歷、為借3萬美元與債主發生性關係、傳送裸照予債主等，最新消息是有YouTuber指Chris曾冒認是繆騫人女兒等等，不過Chris並無潛水，繼續提交不同證據反擊負面指控。

專訪後的一星期內，接連有Chris的負面消息爆出，她在公眾心目中成了大話精。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris向《香港01》表示，說她冒認是繆騫人女兒實在作得太大了，強烈否認說：「繆騫人息影多年，沒有必要搞著她，她現在支持我老公也不會合照或者爆（曝）光，所有人都知道繆騫人不生小朋友，何況我出生的年紀人家還沒有息影，她九十年代才息影的。我要混娛樂圈方法多的是，我曾經發布過自己父母的照片，我老公也保留了，而且是多年前發布已經被我刪除，我還發布了自己長輩的照片，有人跟惡意借用我親外公的照片。」

有指Chris為了混入娛樂圈，曾冒認是已息影的80年代花旦繆騫人女兒，但Chris強烈否認。（網上圖片）

Chris的社交平台目前刪剩8個Post。（IG@chrisart1017）

而面對未婚妻負面新聞纏身的基哥，則相對沉默，他向傳媒坦承確實心情混亂，不便作出任何回應，又指需時了解事件。而今日（21日）《香港01》記者再關心基哥心情，他說：「我可以的，感謝你🙏」當問他可有任何事情想補充時，他就簡短回覆：「沒有什麼了，感謝你🙏」

基哥坦承心情混亂，並向《香港01》表示，暫時沒什麼想補充。（攝影：麥超億）

Chris與基哥經常高調放閃，暫未知有關Chris的負面新聞會否影響二人關係。（攝影：潘樂文、麥超億）