李龍基未婚妻Chris被爆冒繆騫人女兒騙財 馬明：唔使理其他人講咩

李龍基未婚妻王青霞Chris連日是非不斷，先後被指學歷造假、騙財、畫作是淘寶貨，其後Chris又被爆曾在18年於美國西雅圖透過徵婚上床，借款3萬美元（23.4萬港元），得手後玩失蹤。男苦主現身接受訪問大爆內幕之時，Chris又被電影界人士踢爆，冒認繆騫人女兒，企圖藉此打入電影圈，不過最終被踢爆假女兒身份，敗走收場。對於各種的指控，李龍基疑不堪壓力，對Chris的信任度跌至到冰點，向外表明不能單方面支持。而Chris更將與李龍基在IG的昔日照全數刪清，疑似避風頭。

Chris再被爆冒認繆騫人女兒騙財。

曾收過Chris的畫象作禮物的馬國明，今日（22/1）出席劇集宣傳活動時，被問到有冇慰問李龍基？馬明表示：「咁我又冇喎，我又覺得嗰啲嘢就唔使理佢。一來我又唔知咩事，因為我就唔係好留意嗰啲新聞，咁阿基哥同佢太太開心咪得囉，其實唔使理其他人講咩，最緊要佢哋兩個開心咪得囉，就唔使理其他人講咩。」

提到李龍基縮沙指不能單方面支持未婚妻Chris，馬明表現錯愕：「嗱，我咩都未聽過，咁所以我就唔評論，任何都唔評論，咩都冇聽過。（未婚妻Chris清空晒同基哥啲合照！）呢個我唔知，你都係問返阿基哥，我真係咩都唔知，因為我真係冇留意嗰單新聞。」

馬國明出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）