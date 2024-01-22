29歲TVB小花兼體操一姐接受男友求婚：喜歡你是我做過最好的決定

無綫小花王虹茵（Sharlene）早年成為J2節目《#後生仔傾吓偈》 意見領袖之一而嶄露頭角，除參與不少綜藝節目、成為2020東京奧運客席主持外，21年更正式與無綫簽約成為經理人合約藝人，先後參與《青春不要臉》、《隱形戰隊》等劇集。

王虹茵（左）在《#後生仔傾吓偈》中嶄露頭角。（電視截圖）

王虹茵曾在TVB擔任《2020東京奧運》客席主持。（IG@sharlenewong）

王虹茵（左一）有份拍《青春不要臉》。（IG@sharlenewong）

而私底下的她更是普拉提導師及女子藝術體操運動員，有不少專業資格，她小學時已接受香港體育學院訓練，並加入香港女子藝術體操代表隊，曾參與《2005年全港學界健美體操比賽》、《第四十九屆體育節全港藝術體操公開比賽》、《第12屆國際普及體操節》等多個全國青少年錦標賽及國際錦標賽，更曾奪得《2009年全國青少年藝術體操錦標賽》青年組紗巾項目第一名、個人全能第四名和授予國家一級運動員資格。

王虹茵是專業體操運動員。（IG@sharlenewong）

不過，她13年因要考DSE而退役，其後完成香港浸會大學國際學院運動及康樂學副學士課程後，再升讀香港浸會大學體育及康樂管理系。由於她的體操成就卓越，故獲該校頒發全額獎學金！畢業後，她更於2017成為國際體操總會韻律體操教練，絕對是體操女王。

王虹茵自小已是體操能手，更曾獲授予國家一級運動員資格。（IG@sharlenewong）

柔軟度極高的王虹茵，更曾示範用腳開閂車尾箱。（IG@sharlenewong）

而她的感情生活也相當如意，與男友Pat Wong拍拖六年多來以來愛得高調，不時於社交平台放閃。今日（22日）Sharlene開心宣布已接受男友求婚：「Happy to announce, I SAID YES!💍❣️Lenelene 要結婚了！💐」她感謝男友照顧，並說：「我們在一起快7年了，謝謝你喺咁多年入邊對我嘅照顧 ，永遠給我無限支持力量，包容我嘅直率，孩子氣，又愛哭又愛笑！六年入邊相遇相知到相愛，太不可思議。但幸運地我們很愛與對方分享，不管是每天嘅經歷，開心唔開心，各種新奇好玩，美的事物……我們就像好朋友，什麼都可以聊！我的未婚夫，喜歡你，是我做過最好的決定！期待未來日子共你渡過更多難忘嘅時間，不忘照顧我，也可以讓我照顧你！😘」

王虹茵宣布已接受男友Pat Wong求婚。（IG@sharlenewong）

由於王虹茵最愛的卡通人物是Lotso，所以男朋友特地叫兄弟幫手扮公仔，超有心思！（IG@sharlenewong）

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