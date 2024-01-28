專訪｜吳業坤憶述當年開紅館騷超多負評：有人寄信去政府話要阻止

吳業坤（坤哥）相隔四年，本月底將會在胡李名靜體育館開演唱會。這次坤哥有別於過往紅館開騷，選擇一個只可容納800觀眾的地方舉行，目的是拉近同歌迷的距離，並且貼切演唱會主題發揮匠人精神。坤哥接受《香港01》 專訪重提當年開紅館騷飽受爭議，他說：「2016年開紅館嘅時候，大家都好多聲音去反對，好似我仲記得有人話寄信去政府唔知邊度，話阻止呢件事發生。」

吳業坤（坤哥）相隔四年，本月底將會在胡李名靜體育館開演唱會。（趙錦添攝）

這次坤哥有別於過往紅館開騷，選擇一個只可容納800觀眾的地方舉行，目的是拉近同歌迷的距離。（資料照片）

相隔四年開騷的感受

坤哥對於今次在胡李名靜體育館舉行《坤哥ただいま2024 音楽会》坦言心情特別緊張，他說：「緊張嘅好期待快啲嚟，好耐冇見過香港嘅歌迷，究竟佢哋仲會唔會嚟支持我呢！大家會唔會感受到我嘅改變呢！我會唔會回應到佢哋嘅期望。至於今次演唱會海報方面，他指已經有同設計師溝通，並表示：「今次想日系少少，今年同公司講嘅方向想做多啲J-Pop方面，所有嘢都偏向日系，而呢一個中心就係圍繞着匠人呢件事，poster就係一個揼緊石仔嘅吳業坤，想成件事都簡潔啲。」他續指希望抱着這樣的心態去繼續發展音樂事業。

坤哥對於今次舉行《坤哥ただいま2024 音楽会》坦言心情特別緊張。（趙錦添攝）

曾撼贏張敬軒奪得「叱咤我最喜愛男歌手」

其實坤哥2015年正式加入樂壇，當年人氣相當強勁，他曾在2015年及2016年連續兩年奪得「叱咤我最喜愛男歌手」，而當年推出的兵哥《原來她不夠愛我》更橫掃所有頒獎禮。提到當年成功擊敗同屆入圍五強的對手張敬軒奪得，他說：「嗰陣時我完全係好驚嘅，其實唔好話揮低邊個，可能大家當時都好愛錫我，覺得呢個小朋友都值得去投我一票，嗰陣時我冇同大家去比較。」

他憶述當年得獎的心情恍如坐上了「紅Van」，他表示：「深夜亡命嗰啲紅Van，就去咗個終點。呢個過程好似睇唔到啲沿途嘅風景，其實慢慢一步一步去睇會更加開心，現在我覺得好踏實，我會有自己嘅創作，我會拍到一啲好嘅劇集，大家又開始認識多咗我個人，累積夠啦，攞到呢個大獎好似一場煙花咁。」

坤哥當年人氣相當強勁，他曾在2015年及2016年連續兩年奪得「叱咤我最喜愛男歌手」。(符祥定攝)

坤哥憶述當年得獎的心情恍如坐上了「紅Van」，更形容攞到大獎好似一場煙花咁。（趙錦添攝）

由高峰滑落的原因

坤哥當年在事業高峰橫掃樂壇多個大獎，外界認為他現階段與過往落差甚大，講到由高峰滑落的原因，他說：「呢刻唔做就唔知自己有冇得做，2016年開紅館嘅時候有好多聲音去反對，我記得有人寄信，唔知去政府嘅邊度，總之阻止呢件事發，我好似聽過呢件事，我又諗呢刻唔做係咪仲有機會上到紅館呢！我都有呢個衝動，譬如樂小姐同埋Alex佢哋一啲咁資深嘅前輩都去支持我嘅時候，咁不如就去衝。」

坤哥2016年於紅館舉行首個個人演唱會《KWANGOR LIVE IN HONG KONG 吳業坤演唱會》。（梁碧玲攝）

叱咤現場發覺自己粉絲少了會否不開心

講到在叱咤現場發覺自己粉絲少了會否不開心，他坦言：「因為其實我都衰嘅，成日唔出歌，走咗去當然係理所當然，我想透過呢一個音樂會，我真係做嘢㗎啦，出咗咁多歌，搞一個音樂會又出碟，以行動嚟話返俾大家聽。」他繼續指粉絲「走咗」，可能是少了一些時間去應援，他說：「希望係音樂會見到新嘅面孔同埋熟悉嘅面孔。」

他指年少氣盛的時候，經常會留言「亂講嘢」，他重提第一次開紅館時，他表示：「我又同啲記者朋友搞笑咁講，你驚唔驚賣唔晒？好似當朋友咁講嘢。一日都賣得晒。我會唔經大腦講一啲說話，自己覺得冇嘢。講者無心聽者有意，講咗呢啲說話累積，大家累積覺得攞咗獎就「囂」。」

他澄清一直以來都是這樣的性格及說話方式，並表示：「攞咗獎關注度高咗，大家就會開始揸緊我講嘅一啲說話，久而久之我覺得冇乜嘢，但係風向就唔同咗，我會咁樣睇。風向轉左之後，講咩都冇用，要用行動同埋時間證明返唔係咁嘅人，喺呢兩三年我都開始感受到大家冇咩話攻擊我啦！」

曾經支持坤哥的歌迷迫滿幾層商場，認真壯觀。（袁曉君攝）

吳業坤當年在社交平台分享食物照片，寫上「要食好西」已經成為娛樂新聞話題。（微博照片）

有否考慮過轉行？

被問到過去曾經有否考慮過轉行，他坦言：「入咗行總會有幾個晚上思緒來潮，會諗但唔係話要去實行嗰隻，會諗喺呢行仲會做到幾耐呢！可能係冇咁多工作嘅時間，當然係有啲衝刺期，有啲休息期，休息期我個腦不斷係咁喺度轉，唔係好瞓得着嘅，當然腦海會閃過呢啲念頭。」他繼續指很快便打消念頭，選擇坦言面對重新出發。