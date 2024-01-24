Twins演唱會｜「女版陳冠希」入場支持　低調為阿嬌慶生再傳緋聞

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會日前（21日）正式開鑼，吸引大批歌迷入場支持！阿嬌（鍾欣潼）同阿Sa（蔡卓妍）大唱多首歷年金曲，而頭場更適逢阿嬌43歲生日，阿Sa率領全場粉絲齊唱生日歌賀阿嬌牛一，原來當晚曾與阿嬌傳緋聞的「女版陳冠希」內地網紅皇甫聖華亦在場，皇甫聖華在IG曬出睇騷的現場照，並附上一個生日蛋糕Emoji，低調為阿嬌慶生！

曾與阿嬌傳緋聞的「女版陳冠希」內地網紅皇甫聖華亦在場。（IG@samsamuer）

皇甫聖華在IG曬出睇騷的現場照，並附上一個生日蛋糕Emoji，低調為阿嬌慶生！（IG截圖）

有網民留言道：「這………算是第一次正面回應？？？」但皇甫聖華未有回應。阿嬌在去年6月被影到與一名以中性風打扮的女子互動親密，其後有網民認出片中的女子就是皇甫聖華，之後兩人又不約而同地在社交平台曬出一系列到泰國布吉旅行的度假靚相，惹來外界猜測她們是結伴到當地旅行，其後又有眼利的網民發現阿嬌同皇甫聖華戴着情侶手鈪，紛紛猜測兩人的關係絕對非一般。同年10月阿嬌上載了一張與皇甫聖華頭貼頭的親密合照，並簡單寫下Happy Birthday慶祝對方的生日，但此舉被粉絲解讀成認愛，阿嬌隨後回應：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa。」

阿嬌激罕曬出泳照打卡，定位顯示是泰國布吉。（IG截圖）

而皇甫聖華亦在IG自爆行蹤，定位同樣是泰國布吉。（IG截圖）

同年10月阿嬌上載了一張與皇甫聖華頭貼頭的親密合照，並簡單寫下Happy Birthday慶祝對方的生日。（IG@q_gill）

皇甫聖華與同樣出身富裕且同為內地網紅的周揚青十分老友。（小紅書圖片）

周揚青與阿嬌亦私交甚篤。（微博@周揚青）

據知皇甫聖華家境富裕，她經常在社交平台大曬名錶、名車等，而且成身名牌，不時出入五星級酒店及坐遊艇出海，與同樣出身富裕且同為內地網紅的周揚青十分老友，而周揚青與阿嬌亦私交甚篤，所以有網民猜測阿嬌與皇甫聖華認識全因周揚青。而今次Twins演唱會，周揚青亦有到場支持，她在微博曬出睇騷照及合照，可見她準備了魚子醬蛋糕，並到後台為阿嬌慶生，相當有心！

周揚青到後台為阿嬌慶生。（微博@周揚青）

準備了魚子醬蛋糕。（微博@周揚青）