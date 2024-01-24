29歲前無綫新聞小花驚變爆肌女神　混血健身女教練超性感搶晒鏡

現年29歲的前無綫新聞小花袁沅玉（Yuki）去年5月離開無綫新聞部，轉投安老行業。雖然已退出幕前，但袁沅玉不時都在Instagram分享生活點滴。想不到一向走甜美文青路線的她，近日突然上載一張爆肌照令網民極為驚訝！

袁沅玉在無綫新聞部工作5年，去年宣布離巢。（電視截圖）

袁沅玉大曬「老鼠仔」。（IG圖片）

由文青變成爆肌女神。（IG圖片）

袁沅玉日前在IG上載在健身室的片段，她與教練各舉起一邊手臂，手瓜起腱大騷「老鼠仔」，與平日斯文甜美可愛形象截然不同。有大批網民看到照片後，都大感驚訝更紛紛留言：「小玉估唔到咁有料」、「小玉女神」、「大隻玉」、「嘩：勁力十足」、「真心操得靚」，同時亦有指：「操到咁大隻，唔襯佢個樣囉」。

混血健身女教練原來大有來頭。（IG圖片）

魏楚燕是中意混血兒。（IG圖片）

其實袁沅玉去年已有分享健身片段，並跟教練Rosofia（魏楚燕）操肌，而現年30歲的魏楚燕原來大有來頭。魏楚燕是中意混血兒，曾於2016年奪得奧林匹克亞洲香港賽女子比堅尼健體美全場總冠軍，成為亞洲最年輕的國際健美總會（IFBB）職業選手。她曾在港台節目《港台體壇123》擔任客席主持，更經常在IG大曬性感爆肌身材、腹肌和蜜桃臀。

魏楚燕曾於2016年奪得奧林匹克亞洲香港賽女子比堅尼健體美全場總冠軍。（IG圖片）

魏楚燕成為亞洲最年輕的國際健美總會（IFBB）職業選手。（IG圖片）

魏楚燕五官標緻。（IG圖片）

金剛芭比！（IG圖片）

另外，在香港浸會大學傳理及影視學院新聞系（廣播新聞）畢業的袁沅玉，曾獲得第三屆浸大新聞系校友優秀作品獎學金，2017年於有線新聞擔任實習記者，後來成為港聞組記者，亦主持過多個節目如《武測天》、《唱歌學英文》、《無耆不有》及《財經透視》等。

袁沅玉在無綫新聞部工作5年，上月宣布離巢。（電視截圖）

袁沅玉的新髮型讓28歲的她看來似18歲，網友更說她似未成年少女！（IG@yuenyuenyukyuki）