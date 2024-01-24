姚焯菲推個人服裝品牌否認抄襲淘寶：我光明正大，行得正企得正

姚焯菲（Chantel）今晚（24/1）現身西環屈地街車廠出席《電車派對》。她受訪時表示：「今次係我第一次開呢個電車派對，好開心Fans Club幫我準備咗一架應援嘅電車，就係喺部電車上擺放咗首新歌《初心小島》為我宣傳造勢。首歌同部電車嘅關聯就係呢度啦。（幾時要返紐西蘭讀書？）過兩日我又要走，好唔捨得。不過今次返嚟係好滿足，因為做咗好多嘢。（會唔會做嘢做到心散，冇心機讀書？）咁又唔會，因為我係嗰啲一段時間冇做到嘅嘢，我係會好專心去做返之前未做晒嘅嘢。」

姚焯菲透露過兩天便要飛紐西蘭展開新學業。（葉志明攝）

對於早前被指個人服裝品牌與淘寶撞款，被網民質疑抄襲。Chantel表示：「其實嗰個係為做慈善而推出嘅，只係限定3日時間，我係冇賺錢。我係將所有賣到嘅錢捐晒畀慈善機構。（點解唔繼續做落去？）因為首先呢個係攞經驗，而我係冇諗過去賺錢，我覺得而家係要專心讀書先，將所有精神擺喺讀書度，呢啲就當經驗。（話你抄襲淘寶，會唔會打擊到你？）咁又唔會，我唔係喺淘寶抄就得。同埋真係咁啱得咁蹺撞款啫。因為我喺好多地方攞靈感，但就真係冇喺淘寶攞過，我光明正大，唔緊要，我行得正企得正，等畢咗業先再返嚟搞過。」

姚焯菲出席《電車派對》。（葉志明攝）

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