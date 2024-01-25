大灣區美味好玩攻略｜黃嘉雯比堅尼加露背　火力全開衝擊觀眾眼球

由麥長青（麥包）和江美儀主持的無綫旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，本周請來在劇集《下流上車族》中飾演「小三校長」的前港姐冠軍黃嘉雯擔任嘉賓，她與「大婆 Karen」美儀姐再度碰頭，擦出不少火花。

本周嘉賓有黃嘉雯。

首站去咗康公嶼。

黃嘉雯化身宮女招呼麥包。

黃嘉雯化身宮女招呼麥包。

本周節目會帶觀眾遊走中山和珠海，今晚（25 日）一集率先玩轉中山，首站麥包、江美儀和黃嘉雯去到文青集中地-康公嶼，康公嶼店舖不少均以中山市花菊花做主題，3人亦大歎菊花 Pizza、菊花蜜茶等特色美食。

《下流上車族》大婆 Karen 同小三校長再度合體。

大歎菊花 Pizza。

紅博城有好多紅木傢俱，當中一套盛惠 248,000 元人民幣！

紅博城有好多紅木傢俱，當中一套盛惠 248,000 元人民幣！

之後他們再轉戰紅博城參觀紅木傢俱，當中一套竟盛惠 24.8 萬元人民幣（約 27.6 萬港元），非常矜貴。紅博城的裝潢古色古香，身置其中的黃嘉雯原來非常恨拍古裝，開口埋口都離不開這個話題，於是江美儀即幫對方一把，對著鏡頭硬銷：「你真係好恨拍古裝喎，各位監製佢 OK㗎！」

黃嘉雯勁恨拍古裝，美儀姐都幫佢力推畀監製。

黃嘉雯勁恨拍古裝，美儀姐都幫佢力推畀監製。

去到中山，脆肉鯇一定要食。

美儀姐晒視后級演技。

黃嘉雯 Fail 晒。

去到中山美食當然不能少，3人大歎中山必食的脆肉鯇，又去到客家莊土樓品嚐客家菜，其間江美儀姐突擊測試黃嘉雯演技，她率先大晒視后級演技做出好好吃的樣子，不過黃嘉雯就被裁定 Fail，還未麥包取笑很假。

呢集首站去到珠海太空中心。

另一邊嘅航空展區都好多嘢睇。

有一架中國首部商用機 C919 嘅模擬駕駛艙，美儀姐試坐之餘，仲食住 《飛常》熱話自己由 Head 姐升呢做機師。

珠海都好多好嘢食，好似斗門灶粥，以及性價比超高嘅沙嗲火鍋。

而明晚（26 日）一集，3人轉戰珠海，他們首站去到珠海太空中心遊覽，館內的 1:1 天宮空間站模型最值得關注，有齊太空人睡房、太空站廁所及實驗室等；之後3人再到航空展區參觀，當中有一部中國首部商用機 C919 的模擬駕駛艙，在《衝上雲霄 II》飾演 Head 姐的江美儀姐即角色上身搞笑說：「我做 Head 姐做咗好耐，十年後我已經榮升咗機師喇！」

黃嘉雯大歎四手 Spa，Chill 到爆。

黃嘉雯大歎四手 Spa，Chill 到爆。

黃嘉雯大歎四手 Spa，Chill 到爆。

黃嘉雯大歎四手 Spa，Chill 到爆。

本集3人還入住了度假酒店，也是全集戲肉，顏值擔當黃嘉雯大歎四手 Spa，之後再換上比堅尼浸花瓣浴，非常吸睛。另邊廂，麥包則單拖享受土耳其 Spa，江美儀則參加音樂頌鉢療程治癒心靈。

再浸花瓣浴，咁歎得唔得㗎？

再浸花瓣浴，咁歎得唔得㗎？

再浸花瓣浴，咁歎得唔得㗎？

再浸花瓣浴，咁歎得唔得㗎？

麥包就享受土耳其 Spa。