大灣區美味好玩攻略｜黃嘉雯比堅尼加露背　火力全開衝擊觀眾眼球

撰文：陳釗
出版：更新：

由麥長青（麥包）和江美儀主持的無綫旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，本周請來在劇集《下流上車族》中飾演「小三校長」的前港姐冠軍黃嘉雯擔任嘉賓，她與「大婆 Karen」美儀姐再度碰頭，擦出不少火花。

本周嘉賓有黃嘉雯。
首站去咗康公嶼。
黃嘉雯化身宮女招呼麥包。
黃嘉雯化身宮女招呼麥包。

本周節目會帶觀眾遊走中山和珠海，今晚（25 日）一集率先玩轉中山，首站麥包、江美儀和黃嘉雯去到文青集中地-康公嶼，康公嶼店舖不少均以中山市花菊花做主題，3人亦大歎菊花 Pizza、菊花蜜茶等特色美食。

《下流上車族》大婆 Karen 同小三校長再度合體。
大歎菊花 Pizza。
紅博城有好多紅木傢俱，當中一套盛惠 248,000 元人民幣！
紅博城有好多紅木傢俱，當中一套盛惠 248,000 元人民幣！

之後他們再轉戰紅博城參觀紅木傢俱，當中一套竟盛惠 24.8 萬元人民幣（約 27.6 萬港元），非常矜貴。紅博城的裝潢古色古香，身置其中的黃嘉雯原來非常恨拍古裝，開口埋口都離不開這個話題，於是江美儀即幫對方一把，對著鏡頭硬銷：「你真係好恨拍古裝喎，各位監製佢 OK㗎！」

黃嘉雯勁恨拍古裝，美儀姐都幫佢力推畀監製。
黃嘉雯勁恨拍古裝，美儀姐都幫佢力推畀監製。
去到中山，脆肉鯇一定要食。
美儀姐晒視后級演技。
黃嘉雯 Fail 晒。

去到中山美食當然不能少，3人大歎中山必食的脆肉鯇，又去到客家莊土樓品嚐客家菜，其間江美儀姐突擊測試黃嘉雯演技，她率先大晒視后級演技做出好好吃的樣子，不過黃嘉雯就被裁定 Fail，還未麥包取笑很假。

呢集首站去到珠海太空中心。
另一邊嘅航空展區都好多嘢睇。
有一架中國首部商用機 C919 嘅模擬駕駛艙，美儀姐試坐之餘，仲食住 《飛常》熱話自己由 Head 姐升呢做機師。
珠海都好多好嘢食，好似斗門灶粥，以及性價比超高嘅沙嗲火鍋。

而明晚（26 日）一集，3人轉戰珠海，他們首站去到珠海太空中心遊覽，館內的 1:1 天宮空間站模型最值得關注，有齊太空人睡房、太空站廁所及實驗室等；之後3人再到航空展區參觀，當中有一部中國首部商用機 C919 的模擬駕駛艙，在《衝上雲霄 II》飾演 Head 姐的江美儀姐即角色上身搞笑說：「我做 Head 姐做咗好耐，十年後我已經榮升咗機師喇！」

黃嘉雯大歎四手 Spa，Chill 到爆。
黃嘉雯大歎四手 Spa，Chill 到爆。
黃嘉雯大歎四手 Spa，Chill 到爆。
黃嘉雯大歎四手 Spa，Chill 到爆。

本集3人還入住了度假酒店，也是全集戲肉，顏值擔當黃嘉雯大歎四手 Spa，之後再換上比堅尼浸花瓣浴，非常吸睛。另邊廂，麥包則單拖享受土耳其 Spa，江美儀則參加音樂頌鉢療程治癒心靈。

再浸花瓣浴，咁歎得唔得㗎？
再浸花瓣浴，咁歎得唔得㗎？
再浸花瓣浴，咁歎得唔得㗎？
再浸花瓣浴，咁歎得唔得㗎？
麥包就享受土耳其 Spa。
美儀姐就參加音樂頌鉢療程治癒心靈。
香港藝人動向
黃嘉雯
江美儀
麥長青