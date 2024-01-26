翁靜晶藉熱話講法律　指人黐名人做人設：話自己識揸飛機、係博士

翁靜晶不時在網上開直播，除了講解奇案外，亦會以深入淺出的方法分享法律知識。前晚（24日）她開直播時表示近日有一位與歌手拍拖的女士冒出來，事件在城中引起熱話，她表示：「我見呢單案件好多人都踩咗界，個情況都嚴重，好自為之。」翁靜晶以法律角度講到在香港及美國西雅圖借錢的追溯期、債主以發布不雅照威脅人還錢、誹謗、買博士學位、行使假文件、畫油畫、公證文書等等，觀眾都表示獲益良多。

翁靜晶是執業律師，她擁有香港大學法學碩士、中國政法大學民事法學博士等資歷，近日就城中一宗熱話講解法律知識。（資料圖片）

翁靜晶在直播中講到，近來好流行講「人設」，指有些人突然冒起，說自己好有錢、同名人出入，經傳媒報道後就被公認是有錢人，「又話自己識揸飛機，又話自己係博士。」她指這些人做人設可能是想被喜歡、結交朋友，但最可怕是存心設局騙人。她提到這些人的共通點通常都是炫富，以及經常黐住名人影相。翁靜晶提醒有名氣、地位的人都要小心，不要人請你就去，「娛樂圈有好多唔係話當紅，係時間比較多啲嘅人，會俾人請出去食飯、有啲飯局，有啲比較孤獨啲，唔係兒孫滿堂，或者比較寂寞，佢哋好多時就去呢啲飯局、Party，就會俾呢啲人設利用咗去影相，佢送啲禮物俾你、畫啲畫俾你、送啲衫俾你、送個袋俾你，點解會係咁樣呢？個原因都係因為想用你去支持佢嘅可信度，呢啲就要比較小心，作為名人，影相都要諗一諗，啲人用你張相係做乜嘢。」

翁靜晶的直播原本是講佳寧集團案，但最終用了很大篇幅，從「做人設」開始探討近日一個城中熱話。（fb@翁靜晶）

之後翁靜晶就提到假設案例，她說：「當6年前借你3萬蚊又好、5萬蚊又好，而家你6年後嚟香港追債，有個男人嚟搵我，話有個香港人6年前喺美國借咗我3萬蚊美金，問翁律師可唔可以幫我呀。」而她的答案是香港有時效條例，借錢是民事協議，追溯期僅6年，「香港民事有不同追溯期，爭人錢算合同一種，香港追溯期係6年，我話畀你聽，美國西雅圖係3年嘅啫。」之後再詳述何謂毀約。翁靜晶補充，有人透過媒體想追債，其實未必有法律基礎，提醒案件發生在何地，就要在當地報案，並叮囑：「我聽見嗰3萬蚊美金係走入保險箱攞，你喺美國擺現金落保險箱，因住聯邦政府FBI嚟搵你。」原來現金不能鎖在保險箱，若事情鬧大，很可能要向政府慢慢解畫。

翁靜晶直播中談及香港與美國西雅圖民事追溯期，指若有人在美國被借錢，即使想追討都只能在美國報案。（YouTube@危險人物2.0）

她再談到：「你喺大氣電波講，如果你唔還錢畀我，我就會攞你啲不雅照片去公開，我問吓你呢個係乜嘢嚟？呢個係恐嚇、勒索，係唔可以講，條片真係唔可以繼續擺喺度，係一個罪證。你仲話我要殺咗你跟住去自殺，頭先都講咗，呢筆錢你冇權去追，因為過咗期，就算你有權去追，都唔可以講話你唔還我就殺咗你㗎喎。」接著她分享大家常常提到的「誹謗」，講解成立條件，又說若有男人稱A小姐為了借錢而與自己發生性行為，而這件事是沒有發生，誹謗應如何證明真假呢？她解答：「誹謗入面係個女仔證明冇，定係個男人要證明有？係個男人要證明有，因為你話有，你就要證明。」

所以若案件進入法律程序，應交由男方，甚至是主持網台的人去舉證，翁靜晶叮囑：「或者佢唔嚟做證，咁點呢？負責廣播嘅嗰個人係『揩』晒，要賠，要承擔一切責任，其實係煩不了，轉載都係唔得，唔好諗住佢咁講，我就跟佢講返一模一樣嘅嘢，我抄佢嘅，諗住轉載可以冇事？你就想，你知唔知如果告誹謗第一係告講嗰個，第二係個幫佢出版嗰個，理論上出版嗰個人，要告埋YouTube都係得。」她呼籲告人誹謗前，要考慮是否告得入、能否畀得起錢，以及若最後你能討回聲譽但法庭判你聲譽只值$1，而你要承擔所有訟費，你是否都樂意。

翁靜晶坦言，誹謗不是那麼容易告得入，且成本很高。（YouTube@危險人物2.0）

然後，翁靜晶都有講到假學歷問題，她說很多城中名人都在野雞大學買博士頭銜，又反問：「冇錢點呢？冇錢咪好好去讀囉。」並展示自己的中國政法大學博士論文，分享當時攻讀博士的心路歷程，強調不會特地說自己是博士，認為求學只是一個過程，不會刻意標榜，並謂：「呢個世界，真正有錢人就扮窮人，窮人就要扮有錢人。有錢人點解要扮窮人？驚你嚟借吖嘛，但係窮人點解要扮有錢人，因為佢想嚟呃你。愈係要好拼命推銷自己嘅，呢個就有啲問題。」她又有講到：「有人成日話自己係博士，其實博士好容易買，野雞大學五萬蚊都可以買個博士返嚟，你如果有錢去告誹謗，不如去買個學位返嚟，平過你去打誹謗，如果個博士學位都冇錢買、要扮假嘅，咁你點樣打告誹謗呢？好貴㗎！」

翁靜晶展示自己的博士論文，指幾十年前曾遇到有人建議她去韓國用5萬蚊買博士學位，但她拒絕了，覺得「5萬蚊好貴，唔好搞」，寧願靠自己努力去考取博士學位。（YouTube@危險人物2.0）

影片尾段，翁靜晶再提到畫油畫、公證文書、行使假文件等事，她說畫一幅油畫要等它乾都要1星期，沒可能1、2天完成，至於公證文書，她強調：「唔可以搵律師幫你公證嗰張嘢係真定假嘅！」正確做法應向當地的公證員或發出機構幫忙，又是做「海牙認證」等等，又指如果有人用中國國務院院徽DIY證書，是非常嚴重的事，表明：「國徽、國旗都唔可以畀你咁樣亂用。」至於行使假文件，她舉例是靠展示假文件獲得好處：「如果你攞住一張你自己整、話國家主席寫俾你嘅賀卡搵嘢做，令人相信呢張嘢係真，搵嘢做，呢個就係行使，係好大鑊嘅，最高判十幾年。」這與單純管有假文件作私藏用途分別很大。

最後，翁靜晶說自己見到這件案件有很多人踩界，她說：「個情況都嚴重，好自為之。」不過她覺得，若有人通過假方法來港騙取工作、呃資源，當然要趕盡殺絕，但如果只是私人感情，其實無需太過窮追猛打，翁靜晶表示：「佢自己私人感情，佢鍾意個老嘅、嫩嘅，鍾意隻雀都好，呢啲都唔關你事，係佢哋兩個人嘅嘢。」她甚至講起自己曾認識老公何生（何猷彪）家族的一位70幾歲老夥計，幾年前退休時，趕住要一次過攞100萬退休金，原來是要買樓畀30多歲的女友，即使明知對方攞完錢就會走人，不過這位老夥計仍心甘命抵，所以翁靜晶的結論是：「男人好多嘢，明知你係呃，但佢都要咁樣做。」

翁靜晶亦分享了老公何猷彪家族一位舊夥計的往事，指對方年紀70多歲，明知30幾歲女友呃自己錢，都心甘情願，所以男女感情的事其實旁人很難插嘴。（IG@wengjingjing6086）

而網友睇完翁靜晶這段直播，皆表示獲益良多，感謝她從法律觀點去分析城中新聞，免費幫大家惡補法律知識，稱讚她是女俠。