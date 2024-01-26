75歲秦煌定居深圳有細30年情人照顧　唔覺意爆好友李龍基絕密情史

現年75歲的秦煌去年8月正式離巢，結束與TVB 44年的賓主關係。隨着年紀增長，秦煌的脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，需要輪椅代步，身體情況令人擔心。育有三子一女的秦煌多年來跟家人關係疏離，更向傳媒自爆21年前已經搬往深圳居住，由相差30年的「情人知己」照顧，更在訪問中「爆響口」，透露好友李龍基的絕密情史。

秦煌向傳媒自爆21年前已經搬往深圳居住，由相差30年的「情人知己」照顧。（資料圖片）

對於早前林偉敘舊被嘲「你沖咗涼未呀？有陣好大陣嘅老煌味。」、「無人觸摸似廢堆」，秦煌坦然表示子女各有家庭，關係時好時壞，雖然財政「窄窄哋」，但不會靠子女供養。談到與家人疏離的原因，秦煌指自己溝通出錯在先，以為將家庭交託給已故太太商台DJ莫佩雯，子女年少時只用物質滿足就夠，自己沒有太關心他們的生活，更表示自己與太太在不太了解下結婚，到了解後就分開，亦知道太太生前對自己有好多不滿。

已故太太商台DJ莫佩雯。（網上圖片）

秦煌透露自己21年前搬到深圳，居住在朋友附近，但為了子女才沒有離婚，後來結識情人知己，對方亦為自己盡心盡力洗衫煮飯。不過秦煌否認風流，更對這位情人知己有讚冇彈，認為內地女人與港女性格不同，不會第一時間問有冇錢或有幾多物業。他指當年自己已經50多歲，對方只有20幾歲，所以曾經勸對方離開，但對方趕都唔走。

隨着年紀增長，秦煌的脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，需要輪椅代步，身體情況令人擔心。（資料圖片）

提講到自己給情人知己幾十萬，讓對方在家鄉湖南買樓，秦煌突然「爆響口」，透露好友李龍基的絕密情史。秦煌笑言李龍基以80萬購入福田1300呎物業時，自己曾經去過參觀，而李龍基當時的女友都是很後生，後來發現當時的女友並不是未婚妻王青霞（Chris Wong）。